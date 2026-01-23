Afrique de l'Ouest: Le pays obtient 55 milliards de FCFA de bons et obligations du trésor au niveau du marché financier de l'UEMOA.

En vue de faire face à ses besoins de financement de son budget, le Mali a réussi à obtenir le mercredi 21 janvier 2026 au niveau du marché financier de l'UEMOA la somme de 55 milliards de FCFA suite à son émission simultanée d'adjudication de bons assimilables du trésor de 364 jours et d'obligations assimilables du trésor de 3 et 5 ans.

L'émetteur avait mis en adjudication 50 milliards FCFA. Le montant des soumissions globales des investisseurs s'est élevé à 66,521 milliards FCFA. Ce qui donne un taux de couverture du montant mis en adjudication de 133,04%.

Le montant des soumissions retenu par l'émetteur s'est élevé à 55 milliards de FCFA et celui rejeté à 11,521 milliards FCFA. Ce qui correspond à un taux d'absorption de 82,68%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 7,23% pour les bons, 8,57% pour les OAT de 3 ans et 7,83% pour celles de 5 ans.

Le Trésor Public malien entend rembourser les bons émis le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 20 janvier 2027. Les intérêts seront payés d'avance et précomptés sur la valeur nominale de ces bons.

De même, le Trésor Public malien compte rembourser le capital des obligations le premier jour ouvrable suivant la date d'échéance fixée au 22 janvier 2029 pour celles de 3 ans et au 8 janvier 2031 pour celles de 5 ans. Les intérêts seront payés par an au taux de 6% pour les obligations ayant une durée de 3 ans et 6,20% pour celles de 5 ans et ce dès la fin de la première année.