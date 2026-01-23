Sénégal: BRVM - Tendance généralement haussière des activités du marché ce jeudi 22 janvier 2026.

A l'exception de l'indice BRVM Prestige, les activités du marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont eu une tendance haussière au terme de la séance de cotation de ce jeudi 22 janvier 2026.

La valeur totale des transactions s'est ainsi établie à 1,876 milliard FCFA contre 1,341 milliard FCFA le mercredi 21 janvier 2026, soit une augmentation de 535 millions.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a connu une hausse de 22,003 milliards, en se situant à 13 670,464 milliards FCFA contre 13 648,461 milliards FCFA la veille.

Celle du marché des obligations connait également une hausse de 19,799 milliards, en passant de 11 343,435 milliards FCFA la veille à 11 363,234 milliards FCFA ce 22 janvier 2026.

L'indice BRVM Composite s'est rehaussé de 0,16% à 354,56 points contre 353,99 points la veille. De son côté, l'indice BRVM 30 enregistre une hausse de 0,22% à 168,46 points contre 168,09 points la veille. En revanche, l'indice BRVM Prestige a régressé de 0,20% à 145,52 points contre 145,81 points la veille. En ce qui le concerne, l'indice BRVM Principal est en hausse de 0,75% à 230,92 points contre 229,20 points la veille. Enfin l'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) enregistre une hausse de 0,16% à 136,53 points contre 136,31 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Sucrivoire Côte d'Ivoire (plus 7,27% à 1 180 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (plus 6,89% à 1 785 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (plus 5,57% à 3 695 FCFA), ETI Togo (plus 4,55% à 23 FCFA) et VIVO Energy Côte d'Ivoire (plus 4,46% à 1 640 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Tractafric Motors Côte d'Ivoire (moins 2,63% à 3 700 FCFA), ONATEL Burkina Faso (moins 1,15% à 2 585 FCFA), BOA Niger (moins 1,14% à 2 600 FCFA), SAPH Côte d'Ivoire (moins 0,98% à 7 600 FCFA) et Nestlé Côte d'Ivoire (moins 0,89% à 11 100 FCFA).