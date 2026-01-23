Angola: Le potentiel touristique du pays mis en lumière sur le marché espagnol

Le potentiel touristique et les opportunités commerciales qu'offre l'Angola dans ce secteur sont présentés, à partir de ce mercredi 21 janvier, au Salon international du tourisme de Madrid (FITUR), en Espagne, considéré comme l'un des plus importants salons du tourisme en Europe.

Sur le stand angolais, inauguré par le ministre du Tourisme, Márcio Daniel, les voyagistes présentent aux touristes du monde entier les produits et services que le pays propose, dans le cadre de la promotion de la marque « Visit Angola - The rythm of life». À cette occasion, la directrice administrative de l'agence de tourisme angolaise Lelu Tur, Ginara Barreira, a déclaré que l'objectif de cet événement est de présenter le meilleur de l'offre touristique de l'Angola au marché européen et au-delà, de rechercher des partenariats d'investissement et d'attirer des touristes en quête d'aventure pour leur faire découvrir le pays.

Elle a mentionné que l'objectif est d'attirer d'importants groupes de touristes dans le pays au cours des prochaines années et d'établir des partenariats stratégiques. De son côté, Jessé Manuel, cofondateur de l'agence Okuya Adventures, a souligné que le développement de partenariats avec des voyagistes espagnols était l'un des principaux objectifs de sa présence au salon.

« Être présent au plus grand salon du tourisme de la région est l'occasion idéale de consolider ces partenariats et d'attirer de nouveaux partenaires potentiels afin de faire de l'Angola une destination de renommée mondiale », a-t-il insisté. Basée dans la province de Huíla, Okuya propose plusieurs circuits organisés en partenariat avec des pays d'Afrique australe, comme le Botswana et la Zambie.

Pendant cinq jours, la délégation angolaise, conduite par le ministre Márcio Daniel, présentera le potentiel touristique du pays aux touristes espagnols et internationaux, en mettant l'accent sur les Sept Merveilles de l'Angola et les différents forfaits touristiques organisés. La recherche de partenariats d'investissement dans le secteur touristique figure également parmi les objectifs de la participation de l'Angola à cet événement.

Le slogan « Le Rythme de la Vie » vise à mettre en valeur le dynamisme de l'Angola, au-delà du pétrole, grâce à un site web officiel (visitangola.ao) et à des ambassadeurs chargés de promouvoir la destination à l'international. À FITUR à Madrid, l'Angola entend promouvoir et consolider sa présence touristique sur les marchés européens et internationaux.

Tout comme à Stuttgart, où l'Angola accueille l'événement, le salon de Madrid offrira au pays l'opportunité d'organiser des activités culturelles et des réunions stratégiques, de promouvoir ses projets prioritaires en matière de développement durable, d'infrastructures et de développement communautaire, et de rencontrer des acteurs du secteur privé et des investisseurs potentiels. FITUR s'affirme ainsi comme une plateforme influente pour la croissance du secteur du tourisme.

Les professionnels du tourisme et les personnes souhaitant s'informer sur les dernières tendances du secteur pourront échanger avec le public désireux de découvrir les destinations angolaises. Le Mexique est le pays hôte de l'édition 2026 du salon FITUR, qui s'achève le 25 janvier, en même temps que le salon de Stuttgart. Outre Stuttgart, où le pavillon angolais est toujours visible, et Madrid, l'Angola a également participé au Forum mondial du tourisme, qui s'est déroulé mardi 20 janvier à Davos, en Suisse.