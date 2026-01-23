Maroc: Les prix augmentent légèrement en 2025

Selon le Haut-Commissariat au plan (HCP), l'indice des prix à la consommation (IPC) annuel moyen a connu une légère hausse au terme de l'année 2025. Les chiffres publiés par l'institution publique montrent qu'il a enregistré une augmentation de 0,8% par rapport à l'année 2024. Après un repli en novembre, l'IPC progresse de 0,8% au terme de l'année écoulée

Précisons que cette légère hausse intervient après la baisse de l'IPC de 0,3% observée en novembre dernier qui a mis fin à une séquence haussière entamée en début d'année 2025 et dont le pic avait été atteint en février de la même année.

Il est important de rappeler que mis à part les trois premiers mois de l'année écoulée, janvier (2,0%), février (2,6%) et mars (1,6%), les hausses enregistrées tout au long de l'année étaient restées en dessous de 1% : octobre (0,1%), septembre (0,4%), août (0,3%), juillet (0,5%), juin (0,4%), mai (0,4%) et avril (0,7%).

La progression de l'IPC en 2025 est la conséquence de la hausse de l'indice des produits alimentaires et de celui des produits non alimentaires qui ont progressé respectivement de 0,8% et 0,5%, a fait savoir l'organisme dans sa note d'information relative à l'Indice des prix à la consommation (IPC) de l'année 2025. S'agissant des produits non alimentaires, les variations enregistrées vont d'une baisse de 2,6% pour le «Transport» à une hausse de 3,3% pour les «Restaurants et hôtels».

Sur cette base, l'institution chargée de la production, de l'analyse et de la publication des statistiques officielles au Maroc estime que l'indicateur d'inflation sous-jacente aurait connu une hausse de 0,8% au cours de l'année 2025 par rapport à l'année 2024.

Rappelons que la baisse de 0,3% de l'IPC enregistrée au cours du mois de novembre 2025 a été justifiée par la baisse de l'indice des produits alimentaires de 1,2%, conjuguée à la hausse de celui des produits non alimentaires de 0,4%.

En ce qui concerne les produits non alimentaires, les données recueillies par le Haut-Commissariat montraient que les variations allaient d'une baisse de 1,5% pour le «Transport» à une hausse de 2,5% pour les «Restaurants et hôtels».

Au terme de 2025, l'organisme public a fait savoir, par ailleurs, que les hausses les plus importantes de l'IPC annuel ont été enregistrées à Fès (1,7%), Kénitra (1,3%), à Guelmim (1,2%), Settat (1,1%), à Tétouan (1,0%), Rabat et Errachidia (0,9%), Agadir et Tanger (0,8%), Casablanca (0,7%), Meknès, Dakhla et Al Hoceima (0,5%), Béni-Mellal (0,4%) et à Marrakech (0,2%).

Il est important de noter que, comparé au mois de novembre 2025, l'indice des prix à la consommation a enregistré une baisse de 0,1% en décembre 2025, résultant du recul de 0,3% de l'indice des produits alimentaires et de la stagnation de l'indice des produits non alimentaires.

Toujours selon le HCP, les baisses des produits alimentaires observées entre novembre et décembre 2025 ont concerné principalement les «Huiles et graisses» (3,9%), les «Fruits» (2,8%) et les «Viandes» (1,2%).

En revanche, les prix ont augmenté pour les «Poissons et fruits de mer» (3,3%), les «Légumes» (2,8%), le «Lait, fromage et œufs» (0,6%) et le «Café, thé et cacao» (0,4%), poursuit l'institution soulignant, en ce qui concerne les produits non alimentaires, que la baisse a concerné principalement les prix des «Carburants» avec 0,5%.

Dans ces conditions, l'indicateur d'inflation sous-jacente aurait connu une baisse de 0,2% au cours du mois de décembre 2025 par rapport au mois précédent.

A titre de comparaison, les baisses des produits alimentaires observées entre octobre et novembre 2025 avaient concerné principalement les «Fruits» (6,4%), les «Huiles et graisses» (5,2%), les «Viandes» (1,9%), les «Poissons et fruits de mer» (0,4%) et le «Café, thé et cacao» (0,2%).

En revanche, les prix avaient augmenté de 2,3% pour les «Légumes» et de 0,3% pour le «Lait, fromage et œufs». Pour les produits non alimentaires, la hausse avait concerné principalement les prix des «Carburants» avec 0,2%.

Au cours de la même période, « les baisses les plus importantes de l'IPC avaient été enregistrées à Errachidia avec 1,4%, à Settat et Al Hoceima avec 1,2%, à Safi et Béni Mellal avec 1,1%, à Guelmim avec 0,9%, à Oujda et Laâyoune avec 0,7%, à Casablanca avec 0,6%, à Kénitra, Marrakech, Meknès et Tanger avec 0,4%, à Agadir, Rabat et Tétouan avec 0,3% et à Fès avec 0,2% », comme l'avait relevé l'institution dans sa précédente note.