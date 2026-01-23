Angola: La visite du pape symbolise le renouvellement de la foi - Mgr Imbamba

Saurimo — Le président de la Conférence épiscopale d'Angola et de Sao Tomé (CEAST), Mgr Manuel Imbamba, a estimé que la prochaine visite du Pape Léon XIV constitue un jalon symbolique du renouvellement de la foi, revêtant de multiples significations pour le pays et, en particulier, pour l'Église catholique.

Dans une déclaration à l'ANGOP, mercredi depuis Accra, capitale du Ghana, le prélat a réaffirmé que, pour les catholiques, le sentiment dominant est celui de la joie et de la gratitude de voir l'Angola figurer sur la carte de la première visite du Saint-Père en Afrique.

Il a indiqué que, bien qu'aucune date précise n'ait encore été arrêtée, cette visite sera mise à profit pour le renforcement et la confirmation de la foi, ainsi que pour l'affirmation de la communion ecclésiale, dans le cadre de la noble mission évangélisatrice. « L'Angola sera sous les projecteurs du monde et beaucoup pourront apprécier notre vécu social, religieux, politique, économique et culturel », a-t-il souligné.

Des fidèles dans l'attente

À la suite de l'annonce de la visite du Pape en Angola, de nombreux fidèles ont exprimé leur satisfaction et attendent avec ferveur sa venue, afin de recevoir sa bénédiction et d'écouter un message d'unité, de réconciliation nationale et de raffermissement de la foi, susceptible de contribuer à un changement des comportements.

L'universitaire Felisberto de Sá Muquelengue, de confession catholique, estime que la visite du pape en Angola, avec un accent particulier sur la ville de Saurimo, constitue un moment de grande importance religieuse, sociale et symbolique pour le pays.

Pour les catholiques, a-t-il précisé, la présence du Souverain pontife représente un renforcement de la foi, de l'unité de l'Église et de la proximité pastorale avec les fidèles, ainsi qu'une reconnaissance de l'importance de la religion dans le contexte africain.

Il a rappelé que la figure du pape Léon XIV est perçue comme un symbole de paix, d'espérance et d'orientation morale, et qu'un message axé sur la réconciliation, la justice sociale et la promotion des valeurs humaines et chrétiennes est vivement attendu.