Sénégal: Transformation numérique - L'Artp dévoile ses nouveaux outils digitaux

L'Autorité de régulation des télécommunications et des postes (Artp) a présenté, le jeudi 22 janvier, une nouvelle génération d'outils digitaux destinés à moderniser la régulation du secteur. Une initiative portée par son directeur général, Dahirou Thiam qui inscrit résolument l'institution dans l'ère de la régulation par la donnée, au service de la transparence, de la performance et de la protection des consommateurs.

Lors de son premier événement public de l'année 2026, l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes (Artp) a officiellement présenté, le jeudi 22 janvier, ses outils digitaux. Une rencontre stratégique marquée par la volonté affichée de faire du numérique un levier central de transformation de l'action régulatrice, dans un contexte de mutations technologiques rapides et d'attentes croissantes des acteurs du secteur. Le directeur général de l'Artp, Dahirou Thiam, a rappelé que la transformation digitale n'est désormais plus une option pour les organisations publiques.

« La transformation digitale n'est plus aujourd'hui une option. Elle constitue une exigence stratégique pour toute organisation qui ambitionne d'être performante, crédible et résolument tournée vers l'avenir », a-t-il affirmé. Pour une autorité de régulation confrontée à l'évolution rapide des technologies, à des cadres réglementaires parfois en décalage avec les réalités du marché et à la complexité croissante des écosystèmes numériques, le digital s'impose, selon lui, comme un outil clé.

Il permet à la fois d'améliorer la performance interne, de renforcer la transparence des processus et d'optimiser la prise de décision, tout en répondant aux attentes légitimes des citoyens et des opérateurs. C'est dans cette dynamique que, dès sa prise de fonction, M. Thiam a engagé une feuille de route ambitieuse visant à bâtir une autorité de régulation digitale, agile et orientée vers l'innovation.

Des piliers structurants

L'objectif est d'anticiper les mutations du secteur, valoriser la donnée comme un actif stratégique et offrir des services plus efficaces, plus rapides et plus accessibles. « Nous sommes désormais entrés dans l'ère de la régulation par la donnée, au service de la transparence, de la concurrence et, in fine, de la protection des consommateurs », a souligné le Dg de l'Artp, insistant sur le rôle structurant de l'information et des outils numériques dans la régulation moderne.

Cette vision s'inscrit, selon lui, dans le sillage des orientations des plus hautes autorités de l'État, notamment celles du président de la République. Elle repose sur plusieurs piliers : une gouvernance digitale et data structurée, une organisation modernisée par le renforcement des compétences techniques et métiers, une démarche agile favorisant des livraisons régulières et orientées vers la valeur, ainsi qu'une culture du changement et de l'amélioration continue.

Majoritairement conçues et développées en interne, ces solutions prennent la forme de plateformes destinées à l'ensemble de l'écosystème des communications électroniques et des postes. Elles visent notamment à renforcer la transparence, améliorer la traçabilité des processus, fluidifier les interactions avec les acteurs du secteur et instaurer une relation de confiance durable entre le régulateur, les opérateurs et les usagers. « Ce sont des outils qui permettent aux consommateurs d'avoir accès, de façon transparente, à l'information », a expliqué Dahirou Thiam.