Sénégal: Saint-Louis - Des élèves à l'école du civisme et de la protection sociale

En prélude à la Journée internationale des Douanes, le 26 janvier, la direction régionale des Douanes du Nord a organisé, hier, une cérémonie de levée des couleurs au lycée Cheikh Oumar Foutiyou Tall, ex-lycée Faidherbe. L'initiative, suivie d'une leçon pédagogique sur les missions de la Douane, a été saluée par les autorités éducatives comme un modèle de collaboration à étendre à d'autres établissements.

SAINT-LOUIS- La cour du lycée Cheikh Oumar Foutiyou Tall de Saint-Louis a servi de cadre, jeudi, à une cérémonie solennelle de levée des couleurs organisée par la direction régionale des Douanes du Nord. Cette activité citoyenne est tenue en prélude à la Journée internationale des Douanes, célébrée chaque 26 janvier. Cette année, l'événement a pour thème : « Une Douane qui protège la société par sa vigilance et son engagement ».

Présidée par le Colonel Ahmadou Thioye, inspecteur principal des Douanes de classe exceptionnelle et directeur régional des Douanes du Nord, la cérémonie a permis de communier avec les élèves autour du drapeau national, symbole de l'unité et de la République. « Nous avons jugé nécessaire de rencontrer le milieu scolaire pour partager avec les élèves les valeurs de citoyenneté et le rôle stratégique de l'administration douanière », a expliqué le Colonel Thioye. Au-delà du cérémonial, la rencontre s'est poursuivie par une leçon pédagogique sur l'organisation et les missions de la Douane.

Les élèves ont ainsi été sensibilisés aux trois grandes missions de l'administration douanière comme la mobilisation des ressources fiscales pour le budget de l'État, la protection de l'économie nationale contre la fraude, la contrebande et la mission sécuritaire, axée sur la lutte contre les trafics transnationaux, la criminalité organisée, les médicaments illicites, les armes et la migration irrégulière. « Les élèves constituent d'excellents leviers pour toucher les populations.

Grâce à eux, nous appelons à une collaboration active avec la Douane et les Forces de défense et de sécurité (Fds) pour renforcer la protection de notre société », a souligné le directeur régional des Douanes du Nord. L'initiative a été fortement appréciée par les autorités éducatives. Mafall Der, secrétaire général de l'inspection d'académie (Ia) de Saint-Louis, représentant l'inspecteur d'académie, estime qu'elle revêt un sens particulier.

« Cette rencontre est hautement symbolique. Elle met en relation le ministère des Finances et du Budget, à travers la Douane et le système éducatif. Les élèves ont mieux compris ce qu'est cette institution, ses missions et son rôle dans la protection de notre société et de notre économie », a déclaré M. Der. Selon lui, l'enthousiasme et l'intérêt manifestés par les élèves témoignent de la pertinence de cette approche.

« Si c'était à refaire, nous solliciterions encore la Douane pour d'autres établissements afin que tous les élèves de l'académie puissent s'approprier ses missions et contribuer, par la coopération citoyenne, au développement d'un pays mieux protégé », a-t-il ajouté. « À travers cette initiative, la direction régionale des Douanes du Nord entend ainsi renforcer son ancrage citoyen et confirmer sa volonté de rapprocher l'administration des populations, en particulier de la jeunesse, considérée comme un acteur clé de la protection de la société et de l'économie nationales », a fait savoir le Colonel Thioye.