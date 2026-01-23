Sénégal: Après une belle saison - L'Asc Ville de Dakar présente ses trophées au Maire Abass Fall

Les équipes masculine et féminine de basket de l'Association sportive et culturelle de la Ville de Dakar ont été reçues, hier, par le maire de Dakar, Abass Fall. Une cérémonie empreinte de solennité où le club a présenté ses nombreux trophées et exprimé ses doléances.

Les filles ont bouclé une année tout simplement remarquable avec quatre trophées majeurs après une razzia impressionnante : Championnat, Coupe du Maire, Coupe de la Ligue et Coupe du Sénégal. « L'équipe féminine est championne du Sénégal pour la septième année consécutive. Mais aussi, les deux dernières années, elle a réalisé un grand chelem en remportant tous les trophées mis en jeu, à savoir la Coupe du Sénégal, la Coupe du Maire, la Coupe de la Ligue et le championnat du Sénégal », a rappelé Yatma Diaw, non sans revenir sur les belles performances des garçons.

« Chez les hommes aussi, l'équipe est championne du Sénégal pour la deuxième année consécutive. Et durant la saison écoulée, elle a joué les quatre finales organisées au Sénégal et en a remporté trois : la Coupe du Maire, la Coupe du Sénégal et le championnat national », a-t-il rajouté. Selon M. Diaw, l'équipe masculine a également pu tirer de belles leçons de sa première participation à la saison 5 de la Basketball Africa League (Bal), tandis que l'équipe féminine est sortie quatrième de la Women's Basketball League Africa (Wbla) 2025.

Ces belles performances ont été possibles, a-t-il insisté, grâce à l'accompagnement et au soutien de la mairie de Dakar. « Il nous serait impossible de réaliser ces résultats sans votre aide. Et au nom des dirigeants, des supporters, des joueurs et du staff technique, nous vous remercions du fond du coeur. Nous sommes là pour vous témoigner notre gratitude et notre reconnaissance, mais aussi à l'ensemble du Conseil municipal pour les efforts consentis à notre Asc qui regroupe l'ensemble des agents municipaux de la Ville de Dakar », a fait savoir Yatma Diaw. Qui demande cependant, plus de soutien pour continuer dans cette belle lancée.

En effet, Ville de Dakar, qui se prépare à représenter pour la deuxième année consécutive le Sénégal à la Bal, a besoin de renforts de taille pour faire face aux autres clubs africains. De son côté, le maire de Dakar a félicité le club pour ses belles performances. Il a également rassuré les dirigeants et joueurs par rapport à certaines doléances, à savoir un terrain multifonctionnel, un nouveau bus pour les déplacements des équipes, l'encadrement de la petite catégorie, entre autres.

« C'est extrêmement difficile de parler dans ces conditions, pour la bonne et simple raison que nous nous posons toujours la question de savoir comment vous faites pour faire d'aussi excellents résultats. Vous le faites presque sans moyens. Vous avez la passion de la pratique du basketball et c'est très important. Avec la passion en bandoulière, vous avez réussi à faire d'excellents résultats et je vous en félicite », a fait savoir Abass Fall qui a compris que le sport ne se nourrit pas seulement de passion. « Parce que nous vivons dans un monde où pour participer à des compétitions, il faut avoir des moyens », a-t-il fait noter.