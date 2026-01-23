Sénégal: JOJ - Le Cojoj et l'Aibd officialisent leur collaboration

Le comité d'organisation des Jeux olympiques de la Jeunesse et l'aéroport international Blaise Diagne de Diass ont paraphé, ce jeudi, une convention de partenariat. Cette signature qui officialise la collaboration stratégique entre les deux entités a pour objectif d'assurer une organisation fluide et sécurisée allant de l'accueil jusqu'au retour des quelque quinze mille hôtes attendus à Dakar du 31 octobre au 13 novembre prochains.

MBOUR - Après plusieurs mois de travaux, le comité d'organisation des Jeux olympiques de la Jeunesse et la plateforme aéroportuaire de Diass ont signé, ce jeudi, une convention de partenariat. Cet accord vise à faire de l'aéroport international Blaise Diagne un maillon essentiel de la logistique globale de ce rendez-vous mondial.

À travers cette convention, les différentes parties prenantes de la chaîne aéroportuaire ont pris l'engagement de mettre leur expertise au service du comité d'organisation pour le bon déroulement de l'événement. Ainsi, la collaboration paraphée en présence des forces de défense et de sécurité accorde une importance toute particulière à la gestion fluide et sécurisée des flux de passagers.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Les conventions que nous actons aujourd'hui s'inscrivent dans une dynamique cohérente et progressive. Elles viennent consolider un cadre institutionnel déjà bâti autour de la convention signée entre le Cojoj et le ministère chargé des transports aériens en août 2025 », a indiqué le coordonnateur général du comité d'organisation, Ibrahima Wade, rappelant que « c'est donc toute la chaîne de gouvernance, de régulation et d'opération aéroportuaire qui est aujourd'hui alignée autour d'un objectif commun: faire des JOJ Dakar 2026 une réussite exemplaire ».

En effet, c'est près de quinze milles personnes qui sont attendues lors de cette manifestation olympique organisée pour la première fois en terre africaine. Et l'aéroport international Blaise Diagne de Diass sera une vitrine pour mettre en avant l'expérience locale et le savoir-faire africain de manière générale. De son côté, Cheikh BAMBA Dieye a déjà mobilisé ses équipes pour réussir le pari de l'accueil.

Le directeur général de l'Aibd est convaincu que le Sénégal peut compter sur les services de l'Aibd pour promouvoir l'esprit de la Teranga et de l'hospitalité dès l'atterrissage des hôtes. « Nous avons voulu apporter au comité d'organisation notre engagement, notre disponibilité et la présence de l'ensemble des acteurs de la plateforme aéroportuaire pour faire de ces Jeux un moment de réussite, de teranga et d'hospitalité.

L'aéroport est l'antichambre du Sénégal. Et de ce point de vue-là, il est important que nous soyons disponibles pour accueillir nos hôtes à l'arrivée et comme au retour », a rappelé M. Cheikh Bamba Dieye.