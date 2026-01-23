Madagascar: CAN 2027 - Les Barea auront deux fenêtres pour affûter leurs armes

Madagascar devrait prioriser les matchs amicaux avant la phase de groupes prévue vers septembre. La nomination du sélectionneur des Barea se fait attendre, à deux mois de la première fenêtre FIFA.

Nouveau départ. Rêver, c'est juste le commencement, mais il faut travailler dur pour atteindre l'objectif. Après avoir échoué aux qualifications pour la Coupe d'Afrique des nations 2025, puis à la Coupe du monde 2026, les dirigeants de la Fédération malgache de football (FMF) devraient sans attendre se focaliser sur le prochain objectif. La compétition majeure qui attend les Barea A cette année sera la phase qualificative à la CAN 2027.

Classée dans le chapeau 2 selon le classement FIFA et le classement continental, Madagascar est exemptée et ne disputera pas le tour préliminaire prévu en septembre. La Grande Île, comme les autres nations déjà qualifiées pour la phase de groupes, disposera donc de huit mois pour mieux se préparer. Il est primordial de concocter dès maintenant des matchs amicaux afin que les Barea puissent affûter leurs armes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le groupe aura deux occasions de disputer des matchs amicaux durant les fenêtres FIFA. La première trêve internationale est prévue entre le 23 et le 31 mars, soit dans deux mois. La deuxième se situera entre le 1er et le 9 juin, et peut-être aussi juste avant le coup d'envoi des journées qualificatives à la CAN en septembre, du 21 septembre au 6 octobre.

Exemptée

Les deux premières journées de la phase de groupes sont programmées entre le 21 et le 30 septembre. Les troisième et quatrième journées auront lieu entre le 1er et le 6 octobre, et les deux dernières journées, les 5e et 6e, du 9 au 17 novembre. Espérons également que le stade Barea obtiendra entre-temps son homologation définitive avant ces matchs de préparation et de qualification.

Pour l'heure, l'urgence reste la nomination du sélectionneur des Barea A, qui succédera à Corentin Martins. S'ensuivra la formation du staff technique, dont la principale mission sera d'identifier les joueurs susceptibles d'intégrer la sélection. Exemptée du tour préliminaire, Madagascar devrait ainsi optimiser les trêves internationales.

Le tour préliminaire se jouera durant la prochaine fenêtre FIFA, du 25 au 31 mars. Douze équipes, les moins bien classées en Afrique au classement FIFA, sont concernées. Les six vainqueurs rejoindront les quarante-deux autres nations déjà qualifiées pour la phase de groupes des éliminatoires. Cette phase débutera vers le mois de septembre.