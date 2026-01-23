Afrique: Saison pluvieuse - Antananarivo face au risque d'effondrement

Antananarivo reste sous la menace de nouveaux glissements de terrain. Météo Madagascar lance l'alerte face aux fortes précipitations attendues ce jour.

Après quelques jours d'accalmie, la menace d'effondrement redevient préoccupante à Antananarivo. Un bulletin publié hier par la direction générale de la Météorologie fait état d'un risque élevé de glissements de terrain dans les zones vulnérables de plusieurs districts d'Antananarivo, en raison des fortes pluies attendues ce vendredi dans plusieurs régions du pays, dont la capitale.

Selon ce bulletin, « de fortes précipitations sont prévues dans la partie nord-ouest de l'île ainsi que dans les Hautes Terres, avec des cumuls estimés entre 50 et 100 mm en 24 heures, le vendredi 23 janvier ». Les districts d'Ambohidratrimo, d'Antananarivo Renivohitra, d'Antananarivo Atsimondrano et d'Antananarivo Avaradrano ont ainsi été placés en vigilance jaune hier. Ces zones figurent parmi les plus exposées.

Lors des dernières saisons pluvieuses, plusieurs cas d'effondrement et de glissements de terrain y ont déjà causé des pertes en vies humaines. Depuis le début de la saison des pluies en cours, sept personnes ont perdu la vie à Antananarivo Renivohitra et à Antananarivo Atsimondrano, tandis que neuf autres ont été blessées, selon le bilan du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC), couvrant la période du 24 novembre au 6 janvier. L'an dernier, des décès avaient également été enregistrés à Antananarivo Renivohitra, Antananarivo Avaradrano et Ambohidratrimo.

Face à cette situation, le BNGRC appelle la population vivant dans les zones à risque à redoubler de vigilance et à prendre les mesures de précaution nécessaires, la situation demeurant critique, notamment dans les secteurs comprenant la colline de Manjakamiadana.

Sensibilisation

Depuis les derniers sinistres sur cette colline, la vie reprend progressivement son cours normal dans les zones touchées ainsi que dans celles placées sous surveillance. « Les sinistrés, temporairement déplacés, sont retournés dans leurs habitations recouvertes de boue à la suite d'un glissement de terrain. Des travaux ont été réalisés afin de réduire les risques autour de leurs maisons et d'éviter qu'un tel drame ne se reproduise », indique Harisoa Flore, présidente du fokontany d'Andafiavaratra.

Les responsables locaux des fokontany de cette colline sacrée annoncent par ailleurs le lancement prochain d'une nouvelle campagne de sensibilisation afin de rappeler aux habitants que le danger demeure permanent. « Il est impératif que chacun fasse preuve de vigilance. Le dernier glissement de terrain s'est produit dans une zone qui n'était pourtant pas considérée comme à risque.

Une coulée de boue est survenue de manière soudaine et a enseveli des habitations. Sans l'intervention rapide des secours, des vies auraient été perdues », souligne Harisoa Flore. Le BNGRC rappelle régulièrement que ces pluies abondantes favorisent fortement les risques d'effondrement et de glissements de terrain.