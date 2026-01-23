Maroc: Hassan Naciri, ambassadeur du Maroc au Sénégal - «Nos relations reposent sur une fraternité sincère entre nos deux peuples »

(Lesoleil.sn) Les relations entre le Royaume du Maroc et la République du Sénégal sont « historiques, profondes et exemplaires », a déclaré l'ambassadeur du Maroc à Dakar, Hassan Naciri, soulignant qu'elles sont fondées sur « une fraternité sincère entre nos deux peuples, nourrie par des liens humains, spirituels et culturels multiséculaires ».

Dans un entretien accordé au quotidien Le Soleil, dans le cadre d'un magazine spécial réalisé en juillet 2025, le diplomate marocain a insisté sur le caractère singulier de ce partenariat, soutenu, selon lui, par « une volonté politique constante de nos chefs d'État successifs de renforcer une coopération mutuellement bénéfique, au service d'une vision partagée pour le développement, la paix et l'unité de notre continent africain ».

Sur le plan politique, Hassan Naciri a mis en avant « une proximité sans équivalent entre les plus Hautes Autorités des deux pays ». Il a rappelé que « depuis l'indépendance, tous les Rois du Maroc ont entretenu des liens étroits et empreints d'estime avec les Présidents successifs du Sénégal, dans un esprit de fidélité, de loyauté et de confiance réciproque ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Revenant sur les racines historiques de cette relation, l'ambassadeur a évoqué « l'engagement du Maroc aux côtés du Sénégal dès les premiers jours de son indépendance », rappelant que le Royaume a été « coauteur, en 1960, de la résolution relative à l'admission du Sénégal à l'Organisation des Nations Unies ».

Il a également cité des moments symboliques forts, tels que l'accueil réservé à Feu Sa Majesté le Roi Mohammed V à l'aéroport de Yoff en 1955 ou encore la participation de citoyens sénégalais à la Marche Verte de 1975, « scellant une solidarité africaine vivante ».

Le diplomate marocain a par ailleurs souligné la profondeur des liens spirituels entre les deux pays, fondés sur « un islam sunnite malékite tolérant et enraciné dans les valeurs du soufisme », estimant que cette dimension confère au partenariat maroco-sénégalais « une profondeur unique, ancrée dans les coeurs autant que dans les institutions ».

Il a enfin mis en exergue la proximité humaine entre les deux peuples, illustrée par « des milliers de familles mixtes issues de mariages entre Marocains et Sénégalais », ainsi que par la coopération dans le domaine de l'éducation, avec « des milliers d'étudiants poursuivant leurs études respectivement dans les universités de l'un et l'autre pays ».