Afrique du Nord: La liaison Est-Nord rétablie

Après plus de dix ans sans desserte aérienne régulière, Antalaha retrouve enfin une liaison vers l'Est et le Nord de Madagascar. Les vols interrégionaux visent à désenclaver la région SAVA, soutenir l'économie locale et moderniser l'aéroport d'Antalaha.

La ville d'Antalaha retrouve une liaison aérienne régulière vers le reste de l'île grâce au lancement d'un programme de vols interrégionaux Est-Nord, assuré par Madagascar Airlines avec le soutien de l'État. Le vol inaugural a relié Antalaha à Sambava et Toamasina, marquant une étape majeure pour le désenclavement de la région SAVA et la relance économique locale.

Les vols seront opérés grâce à trois avions LET-410, initialement militaires, mis à disposition par l'Armée de l'Air pour assurer les premières dessertes.

« Ces appareils ont été donnés par l'armée pour lancer la ligne », explique le ministère des Transports. Les avions sont en cours d'immatriculation civile afin de se conformer aux normes de l'aviation civile et aux standards internationaux de l'OACI, garantissant ainsi sécurité et fiabilité. Leur capacité à atterrir sur de courtes pistes les rend particulièrement adaptés aux infrastructures limitées de certaines zones isolées.

Pour compléter cette information, la rédaction a tenté de contacter l'Aviation civile de Madagascar (ACM) afin d'obtenir des précisions sur le calendrier exact et la procédure d'immatriculation, mais aucune explication supplémentaire n'a encore été fournie.

Le vol inaugural, exceptionnellement assuré par Zébu Air, marque le début des dessertes régulières par Madagascar Airlines. Les temps de trajet sont désormais réduits : Sambava-Maroantsetra passe de plusieurs heures par route à seulement 35 minutes, et Toamasina-Antalaha à 1 h 15. Karl Andrianony, directeur commercial de Madagascar Airlines, souligne que « cette desserte interrégionale est une avancée majeure pour le désenclavement des régions et la continuité territoriale ».

Un projet ambitieux

Cette relance aérienne répond à un impératif économique : 66 % des passagers de l'aéroport de Sambava viennent d'Antalaha. La desserte permettra de dynamiser le commerce, le tourisme et les filières locales, notamment la vanille, l'agriculture et la pêche. « L'objectif est de rentabiliser les dessertes sans vendre à perte et de stimuler le développement local », précise le ministère des Transports.

Parallèlement, l'aéroport d'Antalaha bénéficie d'un programme de modernisation. Doté d'un budget de 4 milliards d'ariary, le projet prévoit l'élargissement de la piste et la construction d'une nouvelle aérogare d'une superficie de 875 m², offrant des espaces dédiés à l'embarquement, à l'arrivée et au traitement des passagers. Il inclut également l'implantation de l'École nationale d'enseignement de l'aéronautique et de la météorologie (Eneam), destinée à former la nouvelle génération de professionnels de l'aviation.

Le directeur général d'Adema, Andrianaina Jean Germain, rappelle qu'« Antalaha n'avait pas bénéficié d'une desserte aérienne régulière depuis plus de dix ans. Cette relance constitue un souffle nouveau pour la région SAVA et pour toutes les communautés locales ».