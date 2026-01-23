Madagascar: Travaux publics - Le Chef de l'État veut activer le génie militaire

23 Janvier 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Garry Fabrice Ranaivoson

Une option militaire. Le colonel Michaël Randrianirina, Chef de l'État, l'a évoquée hier, pour le secteur des travaux publics. Dans son discours en marge de l'inauguration de l'aéroport nouvellement réhabilité d'Antalaha, le locataire d'Iavoloha indique qu'il compte dépêcher les éléments du génie militaire au front pour prêter main-forte à la réhabilitation et à la reconstruction des routes.

« Cela figure dans notre programme. Nous n'allons cependant pas donner de date pour le démarrage, mais cela va venir. Vous-même en êtes témoins. Lorsque nous disons quelque chose, nous le concrétisons », déclare le président de la refondation de la République.

À entendre l'officier supérieur, les éléments du génie militaire seront déployés pour réhabiliter ou reconstruire les routes menant aux zones à fort rendement agricole et qui sont pourtant enclavées.

