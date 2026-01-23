Madagascar: Les femmes se font plus de place en affaire

Les femmes occupent progressivement une place plus visible dans le monde des affaires. Longtemps sous-représentées dans l'entrepreneuriat formel, elles sont aujourd'hui de plus en plus nombreuses à créer et à développer des entreprises, notamment grâce à l'appui de la microfinance et des établissements bancaires.

Même si leur présence reste encore minoritaire par rapport aux hommes, les chiffres traduisent une évolution encourageante. Environ 30 % des entreprises formelles à Madagascar sont actuellement dirigées par des femmes. Pour beaucoup d'entre elles, l'accès au financement constitue un levier déterminant pour structurer leurs activités et assurer leur croissance.

C'est le cas de Asminah Razafindramanana, entrepreneure dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP). Elle explique que le recours au crédit bancaire a été essentiel pour le développement de son entreprise. « Le financement bancaire nous a beaucoup aidées et a permis de réaliser de nombreux projets. Il est impossible de développer une entreprise uniquement avec les fonds disponibles », témoigne-t-elle. Selon elle, le crédit ne constitue pas un frein, mais bien un moteur. « Le prêt ne nous affaiblit pas, il nous permet au contraire d'évoluer et d'investir », ajoute-t-elle, forte de plusieurs années d'expérience.

Conscientes de ce potentiel, certaines institutions financières ont mis en place des offres spécifiquement destinées aux femmes entrepreneures. Sipem Banque figure parmi les acteurs engagés dans cette démarche. La banque propose des solutions de financement adaptées aux besoins des femmes, avec des montants allant de

500 000 ariary jusqu'à 2 milliards d'ariary, accessibles à différents stades de développement des entreprises.

Malgré ces initiatives, l'accès au financement reste un défi pour de nombreuses femmes. « Des efforts restent à fournir pour parvenir à un meilleur équilibre », reconnaît Lanja Randriatsimialona, directeur général adjoint de Sipem Banque.