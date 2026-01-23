Ethiopie: La maire d'Addis-Abeba appelle à l'unité africaine pour repenser le financement des villes.

Addis-Abeba — La maire d'Addis-Abeba, Adanech Abiebie, a plaidé pour l'émergence d'une position africaine commune afin de faire avancer la réforme du financement urbain à l'échelle du continent.

Intervenant lors d'un atelier régional consacré à l'évaluation des progrès du Plan d'action d'apprentissage entre pairs, tenu ce vendredi, la maire a souligné que, à l'instar de nombreuses villes africaines, Addis-Abeba fait face à une urbanisation accélérée, à une pression croissante sur les services publics, aux contraintes infrastructurelles et aux effets du changement climatique.

Elle a affirmé qu'une transformation urbaine durable ne peut se concrétiser sans un système de financement robuste, soutenu par une volonté politique forte en faveur des réformes.

À ce titre, elle a mis en avant les avancées enregistrées par la capitale éthiopienne ces dernières années en matière de mobilisation des ressources urbaines.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La maire a notamment évoqué la modernisation de l'administration fiscale et des mécanismes de gouvernance municipale, à travers l'introduction d'innovations liées à la fiscalité foncière, aux licences, à la numérisation des recettes et à l'amélioration du civisme fiscal.

Ces réformes ont permis d'augmenter les recettes, de limiter les pertes financières et de renforcer la capacité d'investissement de la ville.

Malgré les défis persistants, Mme Adanech a estimé que l'optimisation de l'espace urbain reste possible grâce à un leadership stratégique, à l'expertise technique, à des décisions fondées sur les données et au renforcement de la confiance entre les autorités publiques et les citoyens.

Cette vision rejoint les conclusions d'une étude récente menée par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA), qui met en lumière les possibilités offertes aux villes africaines pour étendre et mieux gérer leurs espaces urbains grâce à une mobilisation accrue des recettes et à une utilisation plus efficiente des ressources.

En conclusion, la maire a exhorté les responsables municipaux et les participants à engager un dialogue ouvert, à partager leurs expériences et à tirer parti de cette plateforme pour bâtir une voix africaine unifiée en faveur de la réforme du financement urbain et de l'avenir des villes du continent.

De son côté, Zuzana Brixiova Schwidrowski, directrice du programme Genre, Pauvreté et Politiques sociales de la CEA, a présenté un état des lieux détaillé d'un projet visant à renforcer les capacités des ministres des Finances de six villes africaines en matière de développement durable.

Elle a notamment souligné l'achèvement des rapports d'évaluation des performances financières, qui ont servi de base à l'élaboration de bonnes pratiques et d'un tableau de bord de suivi destiné à améliorer la gestion budgétaire.

Mme Schwidrowski a rappelé le rôle central du pilotage municipal dans les finances nationales, en particulier dans un contexte marqué par de fortes contraintes budgétaires, notamment le poids du service de la dette publique.

Le vice-gouverneur du comté de Nairobi, James Njoroge Muchiri, a pour sa part salué l'importance de cet échange entre pairs, qu'il a qualifié d'exercice essentiel pour évaluer la gestion financière des villes et renforcer la gouvernance urbaine à travers la coopération.

Ce projet d'évaluation, conduit par la CEA, concerne six villes africaines -- Addis-Abeba, Nairobi, Lusaka, Dar es Salaam, Kigali et Yaoundé -- et vise à améliorer leurs performances financières en perfectionnant les pratiques comptables, en diversifiant les sources de revenus et en consolidant les processus de gouvernance.

Enfin, le maire de Dar es Salaam, Nurdin Bilal Juma, a indiqué que cet atelier régional encourage les villes à mieux intégrer leurs initiatives locales dans une dynamique collective.

« À l'issue de cette rencontre, nous clarifierons les mécanismes de l'apprentissage collaboratif. Des villes comme Dar es Salaam ont beaucoup à gagner de cadres communs capables de renforcer nos efforts », a-t-il conclu.