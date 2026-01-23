Ethiopie: Le pays engage des réformes internes visant à réduire le chômage des jeunes et à développer l'emploi dans le secteur industriel.

Addis-Abeba — L'Éthiopie renforce ses réformes économiques internes afin de lutter contre le chômage des jeunes et de stimuler la création d'emplois industriels, a indiqué le ministre des Finances Ahmed Shide lors du Forum économique mondial 2026.

Intervenant lors de la session de haut niveau intitulée « Le moteur de l'emploi en Afrique », le ministre des Finances Ahmed Shide a insisté sur la nécessité urgente d'investissements massifs dans la création d'emplois et le renforcement des compétences afin de répondre aux attentes d'une population africaine jeune et en forte expansion.

Il a souligné que l'urbanisation rapide observée sur le continent rend insuffisantes les approches traditionnelles fondées uniquement sur l'aide, face à des besoins économiques et sociaux de plus en plus complexes.

Évoquant les initiatives à l'échelle continentale, le ministre a rappelé la Stratégie décennale de l'Union africaine, qui ambitionne de soutenir le développement de deux millions d'entreprises sociales africaines, considérées comme un levier central de création d'emplois durables et de croissance économique enracinée localement.

Dans cette dynamique, l'Éthiopie a mis en place un vaste programme de réformes internes destiné à stimuler l'emploi à long terme. Ces réformes portent notamment sur l'ouverture de secteurs économiques stratégiques et sur un rôle accru du secteur privé dans l'économie nationale.

« Nous avons engagé des réformes ambitieuses, mais avec près de 1,8 million de jeunes arrivant chaque année sur le marché du travail, il est impératif d'investir davantage dans le développement des compétences pour suivre l'évolution des exigences économiques », a déclaré le ministre Shide.

Il a désigné l'agriculture et l'agro-industrie comme des piliers essentiels de la création d'emplois, citant en particulier l'horticulture, le café, l'élevage, les cultures oléagineuses et la transformation agroalimentaire.

Selon lui, ces chaînes de valeur soutiennent des millions d'emplois dans des secteurs connexes tels que le transport, la collecte, le stockage frigorifique et la transformation primaire, et demeurent une source clé d'emplois agricoles et non agricoles, malgré les défis persistants en matière de productivité.

Le ministre a également mis en avant le rôle déterminant des petites et moyennes entreprises ainsi que des parcs industriels dans la création d'emplois à grande échelle, notamment au bénéfice des jeunes femmes.

À titre d'exemple, les parcs industriels éthiopiens ont attiré d'importants investissements privés et permis la création de plus de 90 000 emplois en 2022, avec une main-d'oeuvre féminine représentant 87 % des effectifs.

Par ailleurs, l'urbanisation accélérée favorise l'essor de l'emploi dans des secteurs tels que la construction, la logistique, le commerce de détail, la santé, l'hôtellerie et les transports.

Le secteur de l'aviation a été cité comme un domaine stratégique, soutenant à la fois l'emploi direct et le développement d'écosystèmes plus larges de services et d'activités productives.

Tout en reconnaissant les avancées réalisées, le ministre Shide a admis que des défis subsistent, notamment en matière d'adéquation des compétences et de capital humain, appelant à des réponses structurelles et durables afin de garantir une croissance économique inclusive.