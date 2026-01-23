Ethiopie: L'initiative de l'empreinte Verte redonne vie aux villes éthiopiennes à travers la promotion de la végétalisation urbaine.

Addis-Abeba — Selon le cabinet du Premier ministre, les villes éthiopiennes se transforment progressivement grâce à l'initiative Héritage vert, qui poursuit l'expansion des espaces verts urbains.

À travers des campagnes de plantation massive d'arbres et la réhabilitation des parcs publics, l'initiative redessine le paysage urbain en transformant des zones autrefois minérales en espaces plus verts et plus agréables à vivre.

Dans une publication diffusée sur les réseaux sociaux, le cabinet du Premier ministre a souligné que l'extension continue des espaces verts constitue un levier essentiel pour la protection de l'environnement et la préservation de la biodiversité, tout en contribuant à l'émergence de villes plus saines et plus résilientes.

Ces actions de verdissement urbain participent à la lutte contre les effets du changement climatique, favorisent une meilleure qualité de l'air et renforcent l'équilibre écologique dans son ensemble.

Au-delà de leurs retombées environnementales, ces aménagements offrent des lieux accessibles dédiés aux loisirs, aux échanges sociaux et aux activités de plein air.

Ils contribuent ainsi à renforcer la cohésion sociale et à améliorer de manière significative le cadre de vie des habitants des villes.

Selon le cabinet du Premier ministre, l'initiative Héritage vert illustre l'engagement des autorités en faveur d'un développement urbain durable et centré sur l'humain, en conciliant la protection de l'environnement avec le bien-être social et la résilience urbaine à long terme.