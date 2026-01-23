En préparatif de la prochaine saison de moisson 2026, le Programme agricole Italie/ Sénégal (PAIS), en partenariat avec le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage (MASAE) et l'Institut sénégalais de Recherche Agricole (ISRA) a tenu hier, jeudi 22 janvier à Kaolack, une réunion d'évaluation de la précédente campagne de production 2025, suivie d'un partage d'expériences avec les producteurs de la région sur les nouvelles décisions à prendre en prélude de la prochaine saison de production en riz local.

Il s'agissait, en effet, au cours de cette rencontre, de mesurer l'accompagnement de l'ISRA et celui du Programme agricole Italie/Sénégal vis-à-vis des riziculteurs de la région de Kaolack et faire la situation sur la reproduction des semences pré-base qui ont été mis à leur disposition des producteurs pour leur reconversion en semences de base et ensuite en (R1) avant d'être distillée à tous les niveaux de spéculation dans le marché.

Une rencontre au cours de laquelle, l'ISRA et ses partenaires ont élucidé leur volonté de reconduire le "ISRIZ 12" comme la meilleure variété de riz de plateau à exploiter pour faire face aux changements climatiques, à la résilience, à la salinité des sols et l'augmentation à tous les niveaux des rendements au sein des périmètres champêtres.

Après de longues recherches menées en amont, l'Institut sénégalais de recherche agricole est parvenue à associer à cette variété d'autres genres de semences telles que la "Sahel 108", le "NERICA 4" le "WAR" et d'autres facteurs de production dont la tolérance par rapport au sel a beaucoup réconforté les chercheurs. Car, ajouté à certaines matières organiques, cette catégorie de semence qui est le "WAR" a produit dans les zones à forte concentration du sel des rendements record allant de cinq (5) à sept (7) tonnes à l'hectare.

Même si à présent la quantité de la production 2025 est encore en phase d'évaluation, il reste encore certain que les échantillonnages sont favorables et donnent une bonne impression du côté des chercheurs.

Car, sur un échantillon de dix (10) producteurs accompagnés cette précédente saison par l'ISRA et le PAIS, six (6) ont réussi à décrocher une production de qualité et quantité par rapport à leurs rendements.

La rencontre qui réunissait à peu près une dizaine de producteurs a aussi été le lieu d'offrir de fortes propositions additionnelles à la production et a permis l'ouverture discussions constructives sur la question du marché.

Pour cela le programme PAIS compte s'ouvrir à un autre projet similaire qui est prêt à commercialiser ses productions, aussi s'accorder avec le service départemental de développement rural (SDDR) qui s'est lui aussi donné la volonté de connecter les producteurs du PAIS à certains autres spéculateurs présentes sur le marché pour faire écouler toute la production dont ils auront besoin. Autant de mesures ayant incité les producteurs sur une dynamique de mieux accroître leurs revenus personnels, et contribuer de manière significative à la souveraineté alimentaire.