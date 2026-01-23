Madagascar: Séisme - Des secousses sèment la peur

La fin de l'après-midi d'hier a été marquée par la peur pour de nombreux habitants du centre de Madagascar. De fortes secousses sismiques ont été ressenties, provoquant panique et inquiétude. « J'étais allongée sur le lit lorsque j'ai vu les murs de la maison ainsi que notre armoire bouger. Au début, je pensais que c'était un véhicule passant derrière la maison qui provoquait ces vibrations, mais les secousses continuaient. J'ai alors craint un effondrement de notre maison », témoigne Faniry Andrianavalona, habitante d'Ambohimangakely.

Les secousses ont été ressenties jusqu'à Tsiroanomandidy. « La maison a tremblé et nous nous sommes demandé ce qui se passait. Mon coeur battait très fort, mes mains tremblaient. Assise sur une chaise, j'étais incapable de bouger, attendant simplement de comprendre ce qui se produisait.

Comme une personne âgée totalement déboussolée, attendant le moment où elle allait tomber. La peur était si intense que nous ne pouvions rien faire », raconte Kanto Rabary, habitante de Tsiroanomandidy. Il n'y a pas de dégâts signalés dans les zones qui ont ressenti ce tremblement de terre.

Selon le site www.allquakes.com, le séisme s'est produit à 16 h 17. Il était d'une magnitude de 3,0 sur l'échelle de Richter, avec un épicentre localisé près d'Antananarivo, dans la région Analamanga. D'après une source avisée, ce tremblement de terre n'a pas été enregistré automatiquement par le laboratoire de l'Institut et Observatoire de géophysique d'Antananarivo (IOGA).