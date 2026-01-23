Madagascar: Exportation illicite d'or - Les autorités s'attaquent aux avoirs des trafiquants

La lutte contre le trafic d'or ne se limite plus aux saisies, mais s'étend désormais à des enquêtes financières visant les patrimoines et les réseaux des suspects.

Hier, à Ivato, les autorités aéroportuaires ont annoncé que les saisies d'or et de pierres précieuses ne se limiteront plus à des arrestations ponctuelles. Chaque affaire donnera désormais lieu à une enquête financière destinée à identifier les avoirs illicites, remonter les circuits de blanchiment et mettre au jour les complices.

Le commissaire divisionnaire Harison Olivier Samy, directeur des contrôles des migrations, explique que cette méthode vise à frapper les trafiquants au cœur de leurs ressources. Les biens des suspects, ainsi que ceux de leurs entourages et de leurs réseaux, seront examinés afin de démanteler les filières.

Cette stratégie s'appuie sur des contrôles renforcés à l'aéroport d'Ivato. Le directeur général adjoint de l'Agence nationale anti-fraude (ANAF), Steve Patrick Rabotomanasa, précise que la récente saisie est le résultat d'une coopération étroite entre les entités déployées sur place.

Itinéraires

L'installation d'un bodyscan par l'ANAF avant l'embarquement a permis de détecter de l'or dissimulé dans les vêtements d'un passager.

« Cet équipement, jugé efficace, a déjà contraint les trafiquants à modifier leurs itinéraires, et certains se tournent désormais vers Nosy Be », indique le directeur général adjoint. Il demande la généralisation de ces dispositifs afin de verrouiller l'ensemble des points de sortie du territoire.

Le gouvernement veut envoyer un signal fort. Les patrimoines et les transactions des trafiquants seront passés au crible. Le premier dossier concerne un passager malgache arrêté

le 20 janvier alors qu'il tentait d'embarquer sur un vol Emirates à destination de Dubaï. Il transportait trois lingots d'or non déclarés, d'un poids total de 789 grammes. L'or était dissimulé dans sa ceinture et ses poches, selon les explications reçues.

La Police de l'Air et des Frontières a procédé à la saisie, confirmée par le Service des Mines, qui a relevé l'absence de poinçon officiel. Quelques jours plus tôt, plus de cinq kilos d'or avaient déjà été interceptés sur un ressortissant chinois. Désormais, les trafiquants ne seront plus seulement arrêtés : ils devront rendre des comptes sur leurs fortunes et leurs réseaux.