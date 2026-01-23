Madagascar: Ampanihy Ouest - Pas d'électricité depuis deux mois

Les habitants de la ville d'Ampanihy Ouest ne cessent de se plaindre de la situation. Il n'y a pas d'électricité, et ce, depuis près de trois mois. « S'il y en a, c'est à peine 5 mn ou 10 mn par jour. Des fois, en une journée, il y a au moins vingt coupures», témoigne un habitant.

Après plusieurs mois de tip-top sur les deux groupes de la Jirama, ceux-ci sont sur le point de rendre l'âme. La ville a besoin de 250 kW quotidiennement, mais la production disponible est inférieure à 130 kW, et cette électricité n'est même pas distribuée correctement en raison de défaillances techniques.

« Le premier groupe n'a pas de joint de culasse et l'autre est en surchauffe permanente, obligeant le personnel de la Jirama à l'asperger d'eau, parfois de 7 h du matin jusqu'à 3 h du matin. Ce deuxième groupe est encore sous garantie », explique un technicien de la Jirama Ampanihy.

La Jirama ainsi que les habitants d'Ampanihy demandent aux instances compétentes de leur envoyer de nouveaux groupes électrogènes, et non pas des appareils déjà défaillants. Une promesse leur a été faite avant les fêtes de fin d'année. Aucun groupe n'a pourtant été envoyé jusqu'ici. Cette situation ne fait qu'aggraver la frustration des habitants, déjà confrontés à la sécheresse, au changement climatique, à l'accès difficile à l'eau et à l'état dégradé de la RN10, seule route reliant le district au reste de la région Atsimo Andrefana.