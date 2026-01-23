Sénégal: Exposition « Teranga esprit » au Musée Theodore Monode IFAN - De la cour familiale à l'espace public, la Téranga exposée

Le Musée Théodore Monod de l'Institut Fondamental d'Afrique Noire (IFAN) a accueilli du 12 au 22 janvier 2026, une expérience singulière consacrée à l'une des valeurs les plus emblématiques de la société sénégalaise.

À l'occasion de l'exposition « Téranga Esprit », le public a été convié à une immersion sensible et réflexive au cœur de la Téranga, cette hospitalité érigée en principe social , culturel et moral, à la fois codifiée et profondément intériorisée.

Initiée par Sokhna Diaw, dirigeante d'une maison de conseil et de formation spécialisée dans les normes ISO et expérience client, l'exposition proposait une relecture contemporaine de la Téranga, envisagée non seulement comme une pratique domestique ou cérémonielle, mais comme un véritable patrimoine immatériel appelant à être transmis, structuré et adapté aux réalités modernes.

Dans la tradition sénégalaise, la Téranga ne se réduit pas à un simple geste d'accueil. Elle constitue un système de valeurs fondé sur l'attention portée à l'autre, le respect de sa dignité, la disponibilité relationnelle et la générosité du lien.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les anthropologues la décrivent comme une éthique du vivre-ensemble, où l'hôte est placé au centre de la relation sociale, accueilli sans condition et reconnu dans son humanité. C'est précisément cette profondeur symbolique que Téranga Esprit ambitionne de mettre en lumière.

Conçu dès 2005 et matérialisé en 2020, Téranga Esprit est né d'un constat simple mais profond. Si la Téranga s'exprime avec éclat dans les foyers et les cérémonies traditionnelles, elle peine parfois à se déployer dans l'espace public et professionnel. « Comment transposer cette hospitalité chaleureuse dans la rue, dans l'administration, dans les banques ou les hôpitaux ? », s'interroge Sokhna Diaw, qui voit dans la Téranga un capital culturel susceptible de nourrir de nouveaux standards de relation et de service.

L'exposition s'est construite autour d'installations à fortes charges symboliques, fruit d'une collaboration entre designers, architectes et artisans. Dès l'entrée, le visiteur est accueilli par la reconstitution d'une cour sablonneuse soigneusement tamisée, rappelant les gestes matinaux de nettoyage destinés à honorer l'hôte attendu. Cette mise en scène renvoie à l'idée fondatrice selon laquelle accueillir commence par prendre soin du lieu

Plus loin, une installation représentant une femme portant un canari d'eau fraîche évoquait l'acte fondamental d'offrir à boire au visiteur, geste premier et universel de la Teranga. Le thouraille, dont les senteurs étaient diffusées dans l'espace, prolongeait cette immersion sensorielle., il était ici revisité sous la forme d'une signature olfactive, traduisant la permanence des repères culturels dans des formes renouvelées

Plus loin, une installation représentant une femme portant un canari d'eau fraîche évoque l'acte fondamental d'offrir à boire au visiteur, geste premier de la Teranga. Le tiouraye, dont les senteurs dont les senteurs diffusées dans l'espace, ont prolongé cette immersion sensorielle. Longtemps utilisé pour parfumer les maisons et accueillir les invités il est ici revisité sous forme de signature olfactive, replongeant dans ces odeurs familières qui marquent l'arrivée dans une maison accueillante.

La présence d'une machine à coudre Singer, autrefois intégrée à la dot des femmes, symbolise quant à elle, l'idée de continuité et de cohésion sociale. Elle rappelle le rôle de la femme dans la consolidation des liens familiaux et communautaires et figure, au sens métaphorique ; l'acte de « coudre » les relations humaines.

Les pagnes tissés occupent une place centrale dans le parcours. Présents à toutes les étapes de la vie, du baptême aux funérailles, ils incarnent la mémoire collective et la permanence des relations sociales.

Pour Sokhna Diaw, ils traduisent une idée essentielle. « Tisser des relations ». Une formule qui établit un pont évident entre les pratiques traditionnelles et les enjeux contemporains de la relation client et du management.

Au-delà de sa dimension esthétique, Teranga Esprit porte une ambition normative. Il s'agit de faire de l'hospitalité sénégalaise une expérience structurée, mesurable et durable. Le concept est décliné en trois niveaux complémentaires.

Terrou, qui renvoie à l'accueil chaleureux. Terral, qui désigne la qualité et la finesse du service. Taarou, qui incarne l'élégance relationnelle et le respect dans la durée. Ces trois dimensions composent un parcours idéal du citoyen, du client ou du visiteur.

Cette expérience est évaluée à l'aide d'un outil numérique baptisé Toppoto, expression wolof signifiant « prendre soin de l'autre ». Cet instrument vise à objectiver la qualité de l'accueil et à inscrire la Teranga dans une démarche d'amélioration continue, sans la dénaturer.

L'enthousiasme suscité par l'exposition, consigné dans les livres d'or, ouvre des perspectives nouvelles. Des visiteurs venus de l'étranger, notamment de New York, ont exprimé le souhait de voir ce concept voyager au-delà des frontières sénégalaises.

Pour Sokhna Diaw, Teranga Esprit a vocation à s'installer dans des lieux de passage et de rencontre, tels que les aéroports ou les gares, mais également à rayonner à l'international, comme une contribution sénégalaise à la réflexion mondiale sur l'hospitalité et le vivre-ensemble.

Le choix du Musée Théodore Monod et de l'espace Yattal revêt une portée symbolique. Yattal, qui signifie accueillir et s'ouvrir, fait écho à l'essence même du projet. L'initiatrice a salué à cet égard l'engagement de l'IFAN et de son équipe à offrir un espace d'expression accessible aux initiatives culturelles porteuses de sens.

À travers Téranga Esprit, Sokhna Diaw, qui ne se revendique pas artiste mais amoureuse des formes, des symboles et des relations humaines, réussit à faire dialoguer art, culture et management autour d'une valeur profondément enracinée dans l'identité sénégalaise. Une invitation à replacer la bienveillance, le sourire et l'attention à l'autre au coeur des interactions quotidiennes, afin que la Téranga se vive pleinement, au Sénégal comme ailleurs