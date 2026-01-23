Afrique: Mohammed VI - 'La fraternité interafricaine reprendra naturellement'

Le roi du Maroc, Mohammed VI, a exprimé sa conviction que les tensions observées à l'issue de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025 ne sauraient altérer durablement les relations entre les peuples africains, affirmant que « la fraternité interafricaine reprendra naturellement ».

« Ces moments d'émotion et de passion sportive finiront par s'estomper pour laisser place aux liens profonds de fraternité et de solidarité qui unissent les peuples africains », a déclaré le souverain marocain dans un message rendu public jeudi.

Mohammed VI a qualifié les incidents survenus lors de la finale opposant le Maroc au Sénégal de « regrettables », tout en soulignant qu'ils « ne reflètent ni l'esprit du peuple marocain ni les valeurs de l'Afrique ». Selon lui, « le sport doit demeurer un espace de rapprochement, de respect et de dépassement de soi ».

Le roi a par ailleurs salué la réussite de l'organisation de la CAN 2025 par le Maroc, estimant qu'il s'agit « d'un succès collectif pour l'ensemble du continent africain ». Il a réaffirmé l'engagement du Royaume à œuvrer en faveur de « l'unité africaine, de la coopération et du raffermissement des liens entre les nations ».

« L'Afrique est forte de sa diversité et de sa fraternité. Rien ne saurait remettre en cause cette réalité », a-t-il conclu.