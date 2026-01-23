Sénégal: Ibrahima Sy réitère l'ambition de faire du secteur privé, un 'partenaire stratégique' de l'Etat

Dakar — Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Ibrahima Sy, a réitéré, jeudi, l'ambition des autorités de faire du secteur privé un partenaire stratégique de l'Etat afin d'assurer la pérennité des acquis enregistrés dans le secteur.

"Notre ambition est claire : faire du secteur privé un partenaire stratégique de l'Etat au service de l'équité, de la qualité et de l'accessibilité aux soins", a-t-il dit.

Ibrahima Sy prenait part au premier congrès de la médecine privée du Sénégal axé sur le thème :"souveraineté sanitaire : stratégie et modèle pour le secteur privé médical".

Il a souligné que le secteur privé médical est un "acteur incontournable" du système de santé, représentant 45% de l'offre de soins, relevant "une diversité et des spécialités pointues [qui] contribuent à réduire les évacuations sanitaires".

Le ministre a rappelé que beaucoup d'initiatives sont enregistrées dans le secteur privé de la santé, signalant que celles-ci sont souvent bloquées par "le manque de réformes ambitieuses qui permettent au secteur privé de se lancer dans la construction d'hôpitaux ou de permettre à des investisseurs de construire des hôpitaux privés de niveau 3 et d'employer des Sénégalais", pour ainsi contribuer au développement de l'économie nationale.

M. Sy révèle que les dépenses de santé au niveau du Sénégal ont dépassé les "1000 milliards".

Le ministre a évoqué plusieurs réformes dans le domaine de la santé telles que le code de la santé, la carte sanitaire et le projet de réforme hospitalière qui intègre le secteur privé avec la mise à jour du cadre réglementaire de l'exercice du privé.

"Nous avons finalisé, ensemble, la révision de l'argument créatif général des actes professionnels qui attend son décret d'approbation. Nous avons aussi validé avec l'ensemble des parties prenantes la mise à jour des honoraires qui attendent son décret d'application", a énuméré le docteur Sy, en réponse aux interpellations des médecins.