Le juge Manneh, du Tribunal de Première Instance de Kanifing, a ordonné hier à Manjang Cham, un accusé, de présenter un titre de propriété d'une valeur de 4,5 millions de dalasis pour obtenir sa libération sous caution. Le titre de propriété doit être à son nom ou au nom d'une tierce personne. Il doit également déposer sa carte d'identité auprès du greffier du tribunal, ainsi que le titre de propriété. Le bien immobilier doit être situé dans la Région de Grand Banjul.

Manjang Cham est accusé de 23 chefs d'accusation pour avoir obtenu de l'argent sous de faux prétextes. Il a plaidé non coupable lorsque l'acte d'accusation lui a été lu. Il a rejeté toutes les accusations dont il est l'objet.

L'un des chefs d'accusation indiquait qu'au cours de l'année 2024, à Kanifing et en divers autres endroits de la République de la Gambie, sous de faux prétextes et avec l'intention de frauder, il avait obtenu de Lamin Dibba la somme de 600.000 dalasis sous prétexte qu'il allait obtenir quatre visas canadiens pour Lamin Jobe, Saikou Jarju, Edrisa Trawally et Modou Bojang afin qu'ils puissent participer au festival culturel Junkanoo, ce qu'il savait être faux ou inexact à l'époque.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a également promis d'obtenir des visas pour le Canada et l'Espagne pour les personnes suivantes : Yusupha Sanyang, Ba Lamin Jabbi, Abubacarr Bajo, Momodou Lamin Kemo Manneh, Mariama Kanyi, Kajally Hydara, Saffiatou Hydara, Fatoumata Manneh, Muhammed Sallah, Alagie Lamin Cham, Mustapha Jarjusey, Dembo Jatta, Talbia Jatta, Momodou Jatta, Alagie Pateh Mbaye, Binta Darboe, Mamjarra Jammeh, Mustapha Secka, Lamin Kujabi, Lamin Saho, Haddy Comma et Abdou Badjie.

L'accusé, Manjang Cham, aurait obtenu d'eux la somme totale de 3.696.000 dalasis.

Le commissaire adjoint A. Manga représentait l'Inspecteur Général de la Police. L'affaire a été ajournée au 22 janvier 2026 pour l'audition du premier témoin.

Différend foncier de 13 ans; le juge Jaiteh rejette la demande d'appel de l'Etat