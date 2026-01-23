Sénégal: Économie et Coopération - Le ministre Abdourahmne Sarr trace ses priorités pour 2026

À l'occasion de la cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An et de décoration d'agents méritants tenu ce vendredi 23 janvier 2026, le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération (Mepc) a décliné les grandes priorités de son département pour l'année 2026 et a dressé le bilan des actions menées en 2025 ,dans un contexte de mise en oeuvre de l'Agenda national de Transformation.

Le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération (Mepc) Abdourahmane Sarr a présidé ce jour la cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An, couplée à la remise de distinctions honorifiques à plusieurs agents. Un moment solennel qu'il a qualifié de « double moment fort de la vie administrative », consacrant à la fois l'excellence au service de l'État et l'entrée dans une nouvelle année.

Après avoir adressé ses vœux au personnel et à leurs familles, M.Sarr a exprimé sa reconnaissance aux plus hautes autorités du pays. « Je voudrais exprimer ma profonde gratitude au Président de la République, et à son Premier ministre, pour la confiance renouvelée qu'ils placent en nous », a-t-il déclaré, rappelant que le MEPC demeure « un pilier essentiel du dispositif institutionnel souverain du Gouvernement ».Il a également profité de l'occasion pour tracer les priorités pour cette nouvelle année.

Il s'agira notamment de « mettre en place un cadre macroéconomique viable, soutenu par une stratégie d'endettement maîtrisée », d'« améliorer significativement l'efficience de la dépense publique » et de « renforcer l'accès au financement des PME et PMI à travers des mécanismes innovants et des sous-fonds de garantie adaptés ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

2025, une année de réalisations

Revenant sur les réalisations de 2025, le ministre a mis en avant l'alignement des politiques publiques sur la Stratégie nationale de développement 2025-2029. « L'accompagnement des ministères sectoriels dans l'élaboration de leurs Lettres de politique sectorielle a permis d'inscrire l'action publique dans un nouveau paradigme de gouvernance fondé sur la responsabilisation et une nouvelle doctrine de financement », a-t-il souligné.

Parmi les avancées majeures, figure également la constitution d'une banque de projets et programmes estimée à plus de 3 300 milliards de FCFA. Selon le ministre, cet outil « dote désormais l'État d'un levier stratégique pour accélérer la réalisation de projets à fort impact sur la croissance, l'emploi et la transformation de notre économie ». Le renforcement du système statistique national, à travers notamment l'exploitation du recensement général de la population, a aussi permis « d'améliorer la qualité de l'information économique et sociale et le pilotage des politiques publiques ».

S'agissant de la coopération internationale, le ministre a indiqué que le suivi de plus de 200 projets financés sur ressources extérieures et la finalisation de la Stratégie de coopération économique et financière traduisent « une mobilisation rationnelle des financements extérieurs pour un cadre macroéconomique sain et viable ».

Clôturant son intervention, le ministre a rendu un hommage appuyé aux agents décorés. « Les distinctions que vous recevez aujourd'hui consacrent des parcours faits de constance, de loyauté et de dévouement », a-t-il affirmé, avant de rappeler que ces décorations constituent « un message fort sur la valeur du travail bien fait et de l'exemplarité au service de la République ».