Sénégal: Saint-Louis - Des produits illicites d'une contrevaleur de 384 millions FCFA incinérés par la douane

A Gandon, dans le département de Saint-Louis, la direction régionale des douanes du Nord a procédé à l'incinération d'importantes quantités de marchandises illicites saisies dans les régions de Saint-Louis, Louga et Matam. Cette opération s'inscrit dans le cadre des activités marquant la Journée internationale de la douane, célébrée le 26 janvier.

La douane sénégalaise a détruit, à la décharge de Gandon, un important lot de marchandises illicites composées de faux médicaments, de produits alimentaires prohibés, de cigarettes, de chanvre indien et de faux billets. La valeur totale des produits incinérés est estimée à 384 millions de francs CFA.

Présent à la cérémonie, le gouverneur de la région de Saint-Louis Al Hassan Sall a salué la détermination des forces de défense et de sécurité dans la lutte contre les trafics illicites. « Nous avons exhibé ces produits nocifs non pas comme des trophées, mais pour montrer la détermination de nos forces de défense et de sécurité à barrer la route aux trafiquants », a-t-il déclaré.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le gouverneur a également souligné que cette action vise à protéger les populations et à rappeler que tout produit illicite est destiné à être saisi et détruit, avec des sanctions prévues contre leurs auteurs. De son côté, le colonel Ahmadou Thioye directeur régional des douanes du Nord, a précisé que cette cérémonie s'inscrit dans les activités de la Journée internationale de la douane 2026, placée sous le thème : « La douane qui protège la société par sa vigilance et son engagement ».

« Les saisies concernent notamment des faux médicaments, des produits alimentaires interdits, des cigarettes, du chanvre indien et des faux billets », a-t-il indiqué.

Le colonel Thioye a mis en avant le renforcement des moyens opérationnels de la douane et la collaboration avec l'armée, la gendarmerie et les sapeurs-pompiers, avant de lancer un appel aux populations à collaborer avec les forces de sécurité pour lutter contre les trafics dans la région nord.