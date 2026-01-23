Sénégal: Tambacounda - Les nouveaux prix plafonds fixés pour le riz brisé ordinaire

Réunis en conseil régional de la consommation, ce jeudi 22 janvier à la gouvernance de Tambacounda, les acteurs du commerce, des services de l'État et des associations de consommateurs ont fixé, par consensus, les nouveaux prix plafonds du riz brisé ordinaire, en tenant compte du différentiel de transport avec Dakar. Les mesures entreront en vigueur le samedi 24 janvier.

Pour les départements de Tambacounda et de Koumpentoum, le sac de 50 kg est plafonné à 14 400 FCFA chez les grossistes et à 14 700 FCFA chez les semi-grossistes, avec un prix de détail fixé à 315 FCFA le kilogramme. À Bakel et Goudiry, le sac est vendu à 14 600 FCFA chez les grossistes et à 14 900 FCFA chez les demi-grossistes, tandis que le kilogramme est arrêté à 320 FCFA, soit une baisse de 50 FCFA.

Le chef du service régional du commerce, Mady Danfakha, s'est félicité de l'adhésion des commerçants. Selon lui, certains opérateurs avaient même commencé à vendre en dessous des prix retenus. Il les invite à maintenir cette dynamique, qui contribue à l'amélioration du pouvoir d'achat des populations. Le représentant de la douane a, pour sa part, mis en garde contre toute exportation du riz hors du pays.

Saluant la démarche inclusive, les commerçants ont toutefois soulevé des difficultés liées à l'écoulement du riz local, jugé plus cher, ainsi qu'au maintien des coûts de transport malgré la baisse du carburant.

Venue présider la rencontre, l'adjointe au gouverneur chargée du développement, Diariatou Ndiaye, a exhorté les commerçants au respect des nouveaux prix fixés pour le riz ordinaire d'origine indienne, pakistanaise, vietnamienne, thaïlandaise et myanmaraise dans la région.