Ile Maurice: La famille de Jacquelin Juliette attend toujours la vérité

Plus de trois ans après la mort de Jacquelin Steve Juliette, l'enquête judiciaire chargée de faire la lumière sur les circonstances de son décès continue d'évoluer à un rythme lent. Le mardi 20 janvier, un représentant de Mauritius Telecom a été assigné comme témoin. Il devra produire les relevés téléphoniques de deux numéros liés à l'affaire Juliette.

Me Nataraj Muneesamy, du bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP), a précisé à la cour qu'un ordre judiciaire avait déjà été obtenu afin d'autoriser légalement l'accès à ces données. Pour la poursuite, ces relevés pourraient permettre de reconstituer certains échanges intervenus durant les heures critiques ayant précédé et suivi la mort de Jacquelin Juliette.

Cette avancée a toutefois été immédiatement freinée par une contestation de la défense. Me Ivan Collendavelloo, Senior Counsel représentant l'ancien commissaire de police, Anil Kumar Dip, a déposé une motion réclamant la communication de tous les détails relatifs à l'ordre judiciaire ayant permis l'accès à ces relevés. Selon lui, la défense doit pouvoir vérifier la régularité et la portée exacte de cette démarche. Les débats autour de cette motion ont été renvoyés au 5 mars.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Me Ivan Collendavelloo, Senior Counsel

Parallèlement, l'audition très attendue du chef du département médico-légal, le Dr Sudesh Kumar Gungadin, n'a pas pu se poursuivre. Son avocat, Me Waakid Allybocus, a informé la cour que le médecin légiste était souffrant et dans l'incapacité de se déplacer. Son témoignage, jugé central pour déterminer les causes exactes du décès, est lui aussi renvoyé au 5 mars.

Pour la famille Juliette, chaque renvoi constitue une épreuve supplémentaire. Jacquelin Juliette est décédé le 5 janvier 2023, quelques heures après son interpellation par des éléments de l'Anti-Drug and Smuggling Unit à Goodlands.

Alors que l'enquête judiciaire piétine à Pamplemousses, une autre bataille se joue à Port-Louis, devant la Cour suprême. Le lundi 19 janvier, la cheffe juge, Bibi Rehana Mungly-Gulbul, a examiné la motion déposée par Anil Kumar Dip, qui conteste sa convocation comme témoin dans l'enquête judiciaire.

La défense s'est opposée à l'intention du DPP de produire un affidavit rédigé par une Legal Support Officer. Selon Me Collendavelloo, ce document serait juridiquement fragile, son auteure n'ayant aucune connaissance directe des faits et se contentant de reprendre un transcript de l'enquête jamais communiqué à la défense.

La défense a également contesté certains passages faisant référence à un enregistrement audio attribué à Missie Moustass, dont l'origine et l'authenticité ne seraient pas établies. Selon elle, ces éléments portent atteinte aux droits procéduraux de l'ancien commissaire de police. Elle réclame leur exclusion ainsi que la communication de l'ensemble des pièces de l'enquête devant la Cour suprême.

Face à ces objections, la représentante du DPP, Me Rasmi Camiah, Senior State Attorney, a sollicité un délai afin d'examiner sa position. La cheffe juge a renvoyé l'affaire au 2 février. En attendant l'issue de cette procédure, Anil Kumar Dip demeure autorisé à ne pas comparaître devant le tribunal de Pamplemousses.

Me Rama Valayden, avocat de la famille Juliette.

À la sortie du tribunal de Pamplemousses ce mardi, Me Rama Valayden, avocat de la famille Juliette, n'a pas caché la lassitude et la frustration des proches du défunt. Il a annoncé son intention d'intervenir également dans la procédure pendante devant la Cour suprême : «On va écrire au bureau du DPP pour que l'on puisse prendre part à l'affaire qui se déroule en Cour suprême. Il s'agit quand même de la mort d'un homme.»

Les 2 février et 5 mars s'annoncent comme des dates charnières pour la suite de ce feuilleton judiciaire. Mais pour la famille Juliette, ces échéances ne sont pas de simples rendez-vous de procédure. Elles incarnent un nouvel espoir, fragile, que la justice finira par lever le voile sur la mort de leur fils.