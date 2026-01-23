Ile Maurice: Paris - Le «commingling», une priorité en 2026

Évoqué depuis plusieurs années, le projet de commingling deviendra-t-il enfin réalité en 2026 ? À l'orée de la nouvelle saison, il s'impose en tout cas comme l'une des priorités majeures. Le commingling, synonyme de recettes additionnelles, permettrait d'augmenter les montants redistribués en stakes money.

Or, à un moment où le taux du stakes money (prix en argent remis aux vainqueurs et placés d'une course) est vivement critiqué par les entraîneurs - jugé insuffisant au regard des coûts élevés liés à l'entretien d'une écurie -, la mise en place du commingling apparaît plus que jamais comme une nécessité.

D'ailleurs, en fin de saison, l'entraîneur Ramapatee Gujadhur était monté au créneau pour dénoncer le taux de stakes money qui, selon lui, freine l'investissement pour l'acquisition de nouveaux chevaux. Une analyse qui se confirme en un nombre restreint de chevaux acquis à ce jour pour la saison 2026.

Si le projet de commingling des paris avec l'étranger n'a pas été mis en œuvre en 2025, bien qu'il ait été cité comme l'une des priorités avec le changement de gouvernement et le retour aux affaires du Mauritius Turf Club, cette situation s'explique principalement par des contraintes juridiques découlant des amendements apportés à la Gambling Regulatory Authority Act en juillet 2025.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon nos informations, le Mauritius Turf Club Jockey Club (MTCJC) a beaucoup travaillé sur ce dossier en étroite collaboration avec la Gambling Regulatory Authority ces derniers mois afin de lever l'ensemble des obstacles réglementaires. Les discussions sont également arrivées à un stade avancé avec des opérateurs de paris à l'étranger.

Du côté des opérateurs hippiques locaux, le commingling des paris avec un pool étranger est un must. Pour Guillaume Hardy, l'un des directeurs d'Automatic Systems Ltd, le commingling offrira un pool plus intéressant, surtout pour les exotic bets. Pour ce professionnel du betting, «le commingling est une tendance mondiale à travers le world pool. Donc, il faudrait certainement que cela devienne une réalité à Maurice.»

Une voix parmi les opérateurs du Tote tient à souligner qu'à partir de cette année, puisque c'est l'organisateur hippique qui détiendra une licence de totalisateur et que les opérateurs hippiques actuels agiront comme agents, il revient au MTCJC de faire le nécessaire pour obtenir la licence de commingling auprès de l'État avec les opérateurs hippiques étrangers.

Techniquement, les opérateurs qui deviendront des agents du MTCJC sont prêts pour un jumelage avec leurs homologues étrangers. La prise des paris nécessitera quelques ajustements au système déjà en place.