Madagascar: Tiako i Madagasikara - Déballages publics entre Clémence Raharinirina et Fidèle Razara Pierre

Rien ne va plus entre le Tiako i Madagasikara (TIM) et la cheffe de région p.i. d'Analamanga, Clémence Raharinirina. Entre accusations d'exploitation, reproches d'opportunisme et déballages publics, la rupture est désormais actée.

Le vernis de l'unité a définitivement craqué. Entre le parti de Marc Ravalomanana et son ancienne alliée, Clémence Raharinirina, le point de non-retour est atteint. Celle qui préside désormais aux destinées de la région Analamanga n'y va pas avec le dos de la cuillère : elle accuse le TIM de l'avoir purement et simplement « exploitée ». Au coeur du litige : la trahison, l'opportunisme et l'exploitation. Pour Clémence Raharinirina, sans son engagement, l'échiquier politique actuel n'aurait pas la même configuration. « Si je ne m'étais pas battue, avec Babà et Lilie, Tojo Ravalomanana ne serait jamais apparu ainsi sur la scène politique », a-t-elle lâché, avant de fustiger le choix du leader : « Pour moi, c'est le colonel Michaël Randrianirina qu'il faut soutenir s'il se porte candidat, et certainement pas Marc Ravalomanana ».

Frustration. La réponse du camp d'en face n'a pas tardé. Le député d'Ambatondrazaka, Fidèle Razara Pierre, a dégainé avec la verve qu'on lui connaît. Pour lui, les sorties médiatiques de la cheffe de région ne sont que le fruit d'une amertume personnelle liée à des ambitions déçues. « C'est de la frustration de la part de Clémence parce que le TIM ne l'a pas choisie comme candidate ; elle veut forcer le parti à suivre ses idées », a-t-il martelé, rappelant que le parti possède sa propre ligne de conduite.

« Le TIM a sa stratégie et examine le cas de chaque individu », a-t-il soutenu. Fidèle Razara Pierre n'a d'ailleurs pas manqué de souligner le passé « orange » de la cheffe de région. « Tu étais tête de liste IRK à l'époque... C'est quand tu t'es brouillée avec Naina Andriantsitohaina que tu es venue vers nous. Et à peine arrivée, tu voudrais déjà changer les valeurs qui animent le TIM ? », a-t-il lancé.

Révélations. Le malaise, latent depuis l'absence de Clémence Raharinirina lors de la cérémonie de présentation des voeux du parti, le 10 janvier dernier à Tanjombato, vire désormais au déballage. Si la cheffe de région se défend d'avoir trahi le TIM en avançant : « Nous n'avons trahi personne, c'est le président du TIM qui a détruit la plateforme », elle reste incisive sur le rôle du parti. Pour elle, le mouvement du 15 septembre a été confisqué par une élite qui n'était pas sur le terrain au moment des risques. En face, on sort les dossiers. Le député évoque l'existence d'enregistrements sonores provenant de la diaspora, menaçant de faire monter la pression d'un cran.

« Si nous devons faire des révélations, allons-y, je sortirai cet audio de la diaspora, mais nous n'en sommes pas encore là », a-t-il ajouté. Entre une Clémence Raharinirina qui affirme haut et fort que « c'est le TIM qui l'a utilisée comme un simple outil » et un camp Ravalomanana qui verrouille ses rangs, la tension est à son comble. Ce divorce, loin d'être un simple fait divers politique, pourrait bien ternir l'image du parti de l'ancien président, mais pourrait également montrer le vrai visage de Clémence Raharinirina, qui passe d'un parti à un autre au gré des circonstances politiques.