Madagascar: Royaume divisé, royaume dévasté

23 Janvier 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par R.Edmond.

Les partisans de la refondation commencent à se désaccorder. Le cas le plus flagrant est probablement cette lutte interne entre des membres influents du parti de Marc Ravalomanana qui récemment a fait état de son soutien au régime Randrianirina sans pourtant lui donner carte blanche dans la stratégie de direction de la transition.

Royaume divisé, royaume dévasté

Les sorties médiatiques respectives de Clémence Raharinirina et de Fidèle Razara Pierre témoignent de cette dissension sur fonds de revendication de paternité dans la contribution à la lutte qui a entraîné la chute de l'ancien régime. Propulsée Cheffe de région, l'ancienne conseillère municipale sous l'étiquette TIM a fait état de son rôle déterminant dans le «tolona » alors que le député, élu d'Ambatondrazaka toujours sous la bannière de Tiako i Madagasikara n'a pas hésité à qualifier de frustration et de « fitiavantséva » l'attitude de celle qui est désormais au sommet de la plus grande région du pays, et ce, après avoir galéré au sein de la commune urbaine d'Antananarivo, où on l'a notamment connu en tant que défenseur des intérêts des taxis voitures qui ont été et qui continuent de subir la concurrence des taxis-motos.

Mais les dissensions ne se limitent pas aux guerres internes des partis pro-refondation, Les rumeurs vont de plus en plus bon train sur des désaccords au plus haut niveau du pouvoir. Faisant ainsi craindre un début de division qui, malheureusement, n'augure rien de bon pour l'avenir de Madagascar dont la population ne désire qu'une seule chose : sortir rapidement de cette crise politique dont le propre est de faire tomber davantage le pays le gouffre de récession économique. Mpiandry de son état, le Président-Colonel Michaël connait probablement le passage biblique de Mathieu 12-25 : « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté ». Un schéma non souhaité, mais qui risque de se réaliser si l'on ne fait pas attention.

