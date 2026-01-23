Madagascar: Ankasina et 67 Ha - Deux personnes arrêtées pour un vol avec effraction

Une intervention rapide des éléments du Commissariat du 7e Arrondissement a permis l'interpellation de deux individus soupçonnés d'un vol avec effraction survenu à Andohatapenaka III, dans le Premier Arrondissement de la commune urbaine d'Antananarivo.

Les faits se seraient produits dans la nuit du mercredi 21 au jeudi 22 janvier 2026, aux alentours de 4 heures du matin. Selon les informations communiquées par la police, une femme domiciliée au lot IVN 54 bis Andohatapenaka III aurait signalé, avec son compagnon, un cambriolage à leur domicile.

Des individus se seraient introduits dans la maison par effraction, en passant par une fenêtre, avant de prendre la fuite avec trois téléphones portables : un iPhone 13 Pro Max, un iPhone 8 Plus et un téléphone de marque Huawei. Aussitôt alertées, les forces de l'ordre se sont rendues sur les lieux pour procéder aux constatations d'usage, suivies d'un ratissage dans les environs. Grâce aux indices recueillis, un premier suspect, âgé de 24 ans, aurait été interpellé à Ankasina vers 5 h 30. Ce dernier aurait ensuite indiqué l'identité de son présumé complice, âgé de 21 ans, appréhendé peu après au niveau du parking 67Ha Nord, en possession des trois téléphones déclarés volés.

Les deux individus ont été placés en garde à vue au commissariat pour les besoins de l'enquête. Cette opération s'inscrit dans le cadre de l'« Opération Mahomby », menée par la Police nationale dans le cadre de la lutte contre le banditisme et la criminalité urbaine, notamment la protection des personnes et des biens. L'enquête se poursuit afin de déterminer les circonstances exactes des faits et les responsabilités de chacun.