Madagascar: Bancarisation - SIPEM Banque facilite l'accès au crédit pour les femmes entrepreneures

SIPEM Banque réaffirme son engagement en faveur des femmes entrepreneurs. L'établissement bancaire offre des financements destinés aux besoins de trésorerie et aux besoins d'investissement pour les entreprises dirigées par des femmes.

Présentées hier au cours d'une conférence de presse, les solutions de financement sur mesure destinées aux femmes entrepreneures sont disponibles dans les 29 agences SIPEM Banque.

Banque de référence

« Ces offres viennent compléter la gamme de produits et services de SIPEM Banque et nous permettent de renforcer notre statut de banque de référence pour les entreprises », a expliqué Lanja Randriatsimialona, directrice générale adjointe de la banque. Il s'agit d'un ensemble de solutions packagées, le Pack MIHARY contenant un compte à vue, un compte épargne au taux créditeur net de 7 %, des outils de gestion de compte et des moyens de paiement - SIPEM NET, Mobile Banking, carte bancaire, chéquier - et, en option, une assurance santé famille.

Le package est assorti de solutions de financement pour répondre aux besoins de trésorerie ou aux besoins d'investissement de chaque femme entrepreneure, conçues sur mesure et disponibles à des conditions très préférentielles. Les délais de remboursement sont flexibles, de 12 à 72 mois, et les montants de prêt vont jusqu'à 2 milliards d'ariary. Toutes les entrepreneures seront servies avec le crédit Start'Her pour les entreprises en phase d'amorçage de leurs activités, Boost'Her pour celles en phase de croissance et Sprint'Her pour celles en phase d'expansion.

Accompagnement extra-financier

Les femmes entrepreneures clientes de SIPEM Banque bénéficient, par ailleurs, d'un certain nombre d'avantages. Pour ne citer, entre autres, que l'accompagnement extra-financier pour leur développement personnel et professionnel. Il s'agit notamment de l'accès au Club Client SIPEM Banque, à la plateforme de réseautage BToB, aux invitations à des ateliers et séances de formation thématiques organisés par la banque et ses partenaires, ainsi qu'aux événements qu'elle organise. Une aubaine, en somme, pour les femmes entrepreneures, majoritaires dans le portefeuille client de la banque.

En plus de ses partenariats stratégiques avec des groupements d'entrepreneures dans le pays, SIPEM BANQUE n'a pas attendu le lancement de ces offres pour s'adresser à l'entrepreneuriat féminin : en effet, elle est déjà la Banque malgache de référence des entrepreneurs et PME du pays et son portefeuille client actuel s'adresse déjà à plus de 60 % aux femmes entrepreneures.

Engagements internationaux

La conception de ces offres dédiées témoigne tout simplement de son engagement à ancrer clairement dans sa stratégie l'appui au développement de l'entrepreneuriat féminin. Ces offres répondent aux engagements internationaux et sectoriels de SIPEM BANQUE, notamment en sa qualité d'unique banque malgache membre du Global Alliance for Banking on Values, réseau planétaire de banques promouvant une finance durable et respectant les valeurs humaines, mais aussi en tant que signataire engagé du programme We Finance Code, signé en 2024, qui mise sur l'autonomisation financière des femmes.