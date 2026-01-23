Madagascar: Vigilance fortes pluies - Alerte jaune pour le Nord-Ouest et les Hautes Terres centrales

23 Janvier 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par José Belalahy

Pendant que les avis d'alerte pour fortes pluies sont levés dans le sud de Madagascar, les régions du Nord-Ouest et des Hautes Terres centrales devraient faire face à d'importantes précipitations ce jour. C'est ce qui ressort d'un bulletin de prévisions météorologiques publié hier par le service météorologique malgache.

Dans ces régions, les précipitations pourraient atteindre entre 50 et 100 mm en vingt-quatre heures, selon lesdites prévisions. Un avis de vigilance jaune est ainsi lancé pour les districts de Nosy Be, Ambanja, Analalava, Ambohidratrimo, Antananarivo, Antananarivo Atsimondrano, Antananarivo Avaradrano, Andramasina, Ambatolampy, Antanifotsy, Anosibe An'Ala et Marolambo. Les populations de ces districts sont appelées à la vigilance, en raison des perturbations susceptibles d'être occasionnées par les fortes pluies dans leur vie quotidienne, notamment la montée des eaux, les éboulements de terrain ou rocheux et les crues éclair.

Par ailleurs, des avis de vigilance ont été émis concernant la montée du niveau de plusieurs rivières du pays. Une vigilance jaune est en vigueur pour la Betsiboka, tandis qu'une vigilance verte concerne notamment les rivières Sofia, Mahajamba, Mangoro, Tsiribihina, Mahavavy Sud, Mandrare et Mananara Sud. Les autorités appellent les populations riveraines à redoubler de prudence et à suivre de près l'évolution de la situation hydrologique.

