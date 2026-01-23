Madagascar: Mpox - Les 5 CTI d'Analamanga opérationnels, pour une prise en charge gratuite des malades

La région Analamanga dispose actuellement de cinq centres de traitement et d'isolement (CTI) : Andohatapenaka, Anosiala, Itaosy, Anosy Avaratra et Bongatsara.

Déjà opérationnels et disposant des médicaments et outils de prise en charge nécessaires, ces CTI ont commencé à accueillir leurs premières séries de patients il y a plusieurs semaines. La prise en charge y est gratuite. Ces CTI prennent également en charge les cas suspects nécessitant un isolement en attendant les résultats des tests, afin d'éviter de propager davantage la maladie, au cas où le cas venait à se confirmer. Des patients guéris commencent déjà à quitter les CTI et sont tenus de s'isoler à domicile pendant deux semaines. On note également de nouvelles admissions.

En présence d'un cas suspect de Mpox, il est fortement recommandé de se rendre dans un établissement de santé le plus proche, tels les centres de santé de base (CSB), ou de composer le numéro vert 910.

Pour rappel, le Mpox est une maladie virale contagieuse, qui se manifeste, dans sa première phase, par un syndrome fébrile (fièvre, frissons, courbatures, maux de tête, fatigue...) durant plusieurs jours. Une personne infectée est contagieuse dès l'apparition des premiers symptômes. S'ensuit une phase éruptive. Le sujet présente des éruptions cutanées sous forme de petites taches évoluant vers des pustules, vésicules et croûtes, qui atteignent l'ensemble du corps, dont la paume des mains et la plante des pieds, avec un gonflement des ganglions lymphatiques. Cette phase dure généralement entre 2 et 4 semaines. Au 20 janvier 2026, les dernières statistiques publiées indiquent 133 cas confirmés et 262 cas suspects, ainsi que 48 guérisons. Aucun décès lié au Mpox n'est survenu jusqu'ici à Madagascar.