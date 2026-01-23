Madagascar: Trail-UTOP - Une 17e édition placée sous le signe des nouveautés et des défis extrêmes

L'Ultra Trail des Ô Plateaux (UTOP) revient du 1er au 3 mai 2026 pour sa 17e édition, avec un programme qui promet de repousser encore plus loin les limites. Plus longue, plus exigeante, mais aussi plus inclusive et ouverte sur le monde, l'UTOP proposera des parcours allant de 3,5 km à 145 km.

Devenu au fil des ans le plus grand rassemblement sportif du pays, l'UTOP attire chaque année des milliers de coureurs et de passionnés. Après une édition 2025 marquée par la participation de 2 850 Utopiens, l'association entend franchir une nouvelle étape en matière d'organisation, avec des parcours revisités et des initiatives inédites, offrant des défis adaptés aussi bien aux enfants qu'aux ultra-traileurs chevronnés. En effet, le lancement officiel de cette édition 2026 s'est tenu hier à Ambodivona, sous l'égide du nouveau président, Kenny Raharison, et en présence des sponsors.

Parmi les grandes nouveautés, le Corsair X-Trem passe de 60 km à X-Trem 100, soit 105 km avec 4 110 m de D+. Le départ se fera désormais à Ampasimpotsy, offrant une vue imprenable sur le lac Mantasoa avant de rejoindre le tracé habituel du semi. L'épreuve mythique Ultra-Trail passe quant à elle de 126 km à 145 km et 6 376 m de D+, à boucler en moins de 45 heures, avec un départ fixé à Marozevo. Le MCB Semi-Trail reste à 70 km, tandis que l'Orange T-Rail grimpe à 39 km, avec un nouveau tracé plus relevé entre Angavokely et Ambatolampikely.

Ouverture à l'international renforcée. Un défi inédit voit le jour : le Miarakap Entreprise Challenge, destiné aux entreprises qui mobilisent leurs équipes. Les entreprises participantes seront récompensées par des trophées valorisant l'esprit collectif. Par ailleurs, un an après l'introduction du paratrail, l'UTOP innove avec le Kids Para-Trail. Deux joëlettes permettront à des enfants en situation de handicap de participer au Zaza Trail, accompagnés par des équipes solidaires. Cette initiative complète l'UTOP Para-Trail XXL pour adultes, confirmant la volonté de l'événement d'être un espace inclusif.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'UTOP poursuit son rayonnement mondial grâce à ses partenariats, notamment avec l'Association Grand Raid de La Réunion. Les champions et vice-champions des courses phares auront l'opportunité de représenter Madagascar dans des compétitions prestigieuses, telles que l'UT4M de Grenoble, le Trail de Bourbon ou encore le Dodo Trail, à Maurice. Avec l'appui de nombreux sponsors et partenaires techniques, l'UTOP vise cette année 3 000 participants, dont une centaine d'internationaux. Les inscriptions sont ouvertes en ligne jusqu'au 29 mars 2026. Fidèle à son esprit communautaire, l'événement lance également un appel aux bénévoles, véritables piliers de son organisation.