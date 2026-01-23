Afrique: Lutte - Saison 2026 - Six compétitions internationales au programme

La Fédération malgache des luttes (FML) a levé le voile sur un programme 2026 particulièrement chargé. Six compétitions internationales sont au menu, étalées d'avril à décembre, signe d'une volonté affirmée de rayonner sur les scènes africaine et mondiale. La première échéance majeure aura lieu du 27 avril au 4 mai à Alexandrie (Égypte) : les championnats d'Afrique seniors, U20 et U17.

Une délégation d'une dizaine de personnes - lutteurs et dirigeants - est envisagée pour représenter Madagascar. Afin de constituer les équipes nationales dans les meilleures conditions, les championnats de Madagascar (clôture 2025 et ouverture 2026), prévus les 14 et 15 février, serviront de base de présélection. Les athlètes retenus entament ensuite un premier stage intensif du 21 février au 21 mars à l'Académie nationale des sports d'Ampefiloha, toutes catégories confondues. Parmi les rendez-vous phares, le championnat du monde juniors U20 se tiendra du 13 au 23 août à Bratislava, en Slovaquie.

Autre objectif de taille : les Jeux olympiques de la jeunesse (U17), programmés les 7 et 8 novembre à Dakar, au Sénégal. Un stage spécifique U17, encadré par des experts internationaux, est prévu en septembre et en octobre pour préparer cette compétition. La FML a également inscrit à son agenda les championnats du monde universitaires FISU, du 8 au 13 juin au Brésil, ainsi que la première édition de la Coupe du président de la Côte d'Ivoire, du 7 au 9 août. La saison se terminera par le tournoi international de La Réunion en décembre, réservé aux U15, U17 et U20 de l'océan Indien.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Sur le plan national, les championnats seniors, U23, U20 et U17 se dérouleront les 4 et 5 décembre à Antananarivo ou Antsirabe, précédés le 3 décembre par l'assemblée générale ordinaire de la Fédération. Les jeunes U10, U12 et U15 disputeront leur sommet le 20 juin à Antananarivo ou Toamasina, tandis que le deuxième championnat scolaire national est fixé aux 24 et 25 octobre dans la capitale ou à Antsirabe. Avec ce calendrier ambitieux, la lutte malgache mise sur une préparation méthodique pour engranger de l'expérience et des résultats probants à l'international.