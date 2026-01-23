Afrique: Le pays réaffirme son engagement en faveur de la paix en Afrique

Luanda — L'Angola réaffirme son engagement ferme en faveur de la paix et de la sécurité en Afrique, fondé sur le dialogue inclusif, la bonne gouvernance et la tolérance zéro à l'égard des coups d'État, de la violence et des changements anticonstitutionnels de gouvernement, a déclaré ce jeudi le représentant permanent du pays auprès de l'Union africaine.

Miguel César Bembe s'exprimait à Addis-Abeba lors de la 1 325e session du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine, consacrée à la situation politique en République de Guinée, au cours de laquelle il a été décidé de lever les sanctions de suspension et de réintégrer ce pays au sein de l'organisation continentale. Au nom de l'Angola, Miguel Bembe a exprimé sa satisfaction quant à la tenue de l'élection présidentielle en Guinée, le 28 décembre 2025, ainsi qu'à la prise de fonctions du Président Mahamadou Doumbouya, intervenue le 16 janvier 2026.

Il a souligné que ces événements marquent la fin du processus de transition politique entamé en septembre 2021, achevé dans la paix et la dignité, malgré les défis rencontrés. Selon l'ambassadeur, l'issue du processus guinéen constitue un exemple positif pour d'autres pays africains confrontés à des situations similaires, démontrant qu'il est possible de surmonter des crises politiques par des voies pacifiques et responsables.

Miguel Bembe a également mis en exergue la volonté affichée par les nouvelles autorités guinéennes de servir leur population, en s'engageant à s'attaquer aux contraintes qui freinent encore le développement et le progrès du pays. Il a plaidé pour que la consolidation de l'État de droit, l'amélioration de la gouvernance et le renforcement des conditions socioéconomiques soient placés au coeur de la nouvelle étape politique, en cohérence avec l'Agenda 2063 de l'Union africaine et l'Agenda 2030 des Nations unies.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn