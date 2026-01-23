Angola: La ministre angolaise de santé préoccupée par la modernisation de l'hôpital Américo Boavida

Luanda — La ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta, a présenté sa préoccupation mercredi à Pékin, en Chine, en faveur de la modernisation de l'hôpital Américo Boavida, pour qu'il devienne un centre d'excellence en matière de soins médicaux, de formation et de recherche médicale.

Sílvia Lutucuta s'exprimait lors d'une rencontre au siège du groupe PowerChina, l'un des plus grands conglomérats de construction des infrastructures hospitalières, dans le cadre sa visite de travail en République populaire de Chine. Selon une note de presse du Ministère de la Santé, la délégation angolaise a pour objectif d'obtenir des garanties pouvant faire que l'unité hospitalière soit dotée des infrastructures modernes et de technologies médicales de pointe, conformes aux normes internationales les plus strictes en matière de qualité, de sécurité et de durabilité.

La source indique que le programme de travail de la délégation a commencé par une visite institutionnelle au siège de PowerChina, l'un des plus grands conglomérats mondiaux de construction d'infrastructures, suivie d'une réunion de haut niveau avec la direction d'administration du groupe. Au cours de sa visite, la ministre était accompagnée par l'ambassadrice d'Angola en Chine, Dalva Ringote Allen, et a été reçue par le membre du comité directeur du groupe, Yu Libo, et s'est ensuite entretenue avec les responsables de Sinohydro en Angola, l'entreprise exécutante du projet.

La rencontre s'est concentrée sur l'évaluation de la qualité des travaux, la certification et la conformité des équipements médicaux, ainsi que sur le strict respect des spécifications techniques définies par le ministère de la Santé. La délégation angolaise a également effectué une visite technique dans les installations industrielles du Groupe GE HealthCare, où elle a évalué les processus de fabrication, de test et de certification des équipements d'imagerie diagnostique, y compris l'imagerie par résonance magnétique, la tomodensitométrie, la mammographie, le PET-Scan et les solutions robotiques avancées.

Selon la note, lors de la réunion, le directeur général de GE HealthCare en Angola, Aldo Minelli Castro, a présenté les grandes lignes de la coopération, ouvrant ainsi la voie à un dialogue technique. La ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta, a évoqué la longue collaboration institutionnelle avec GE HealthCare, mettant en évidence la reconnaissance internationale de la marque, l'excellence de la qualité d'image, la fiabilité technologique et la facilité d'utilisation des équipements.

« L'hôpital Américo Boavida sera un hôpital de référence national, nous sommes engagés à le doter des meilleures technologies disponibles sur le marché international », affirme la ministre. Dans ce contexte, a-t-elle renchéri, se trouvent en cours, plusieurs projets structurants, avec l'accent sur l'hôpital des grandes brûlures, dans la municipalité de Kilamba, l'Institut d'Anatomie Pathologique Forense, à Camama, et l'hôpital Américo Boavida, à Rangel, ce dernier étant considéré comme un élément clé pour le renforcement et la durabilité du système national de santé.

La ministre a par la suite fait mention du Complexe hospitalier général Pedro Tonha Pedalé, mais aussi d'autres unités hospitalières publiques, confiant qu'ils disposent d'équipements de haute qualité et offrent des services de qualité, et considéré comme une source de fierté pour le pays.

La délégation angolaise comprenait des cadres supérieurs du ministère de la Santé, des directeurs d'hôpitaux nationaux de référence, des médecins spécialistes, des ingénieurs civils et électro-médicaux, ainsi que des représentants de la surveillance du projet et des partenaires institutionnels.

La note souligne que la visite en Chine réaffirme l'engagement du gouvernement angolais à renforcer la coopération sino-angolaise, à promouvoir le transfert de connaissances et à veiller à ce que les grands projets structurants du secteur de la santé soient exécutés de manière efficace et transparente, au bénéfice de la population.