Afrique: Handball / CAN 2026 - La compétition observe sa première journée de pause

Luanda — Le Championnat d'Afrique des nations de handball masculin (CAN 2026), auquel l'Angola participe pour la 20e fois, entamé le 21 de ce mois au Rwanda, observe ce vendredi 24 sa première journée de pause. La compétition reprendra le lendemain avec la dernière journée de la phase de groupes.

La sélection nationale angolaise clôturera, samedi, la première étape de la compétition face au Gabon, dans un contexte où seule une victoire permettra aux deux équipes de poursuivre l'aventure, ce qui laisse présager une rencontre disputée.

L'Angola et le Gabon ne se sont affrontés qu'une seule fois, lors de la CAN 2020 en Tunisie, une confrontation remportée par les Angolais sur le score de 31 à 26. Lors des deux premières journées déjà disputées, l'Angola s'est imposé face à l'Ouganda avec un écart significatif de 16 buts (37-21), avant de s'incliner contre le tenant du titre, l'Égypte, sur le score de 28 à 41.