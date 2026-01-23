Angola: La ministre de la Santé souligne l'importance de la modernisation des infrastructures sanitaires

Luanda — La ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta, a souligné jeudi, à Beijing, en Chine, l'importance d'accompagner la modernisation des infrastructures sanitaires par la formation des professionnels, afin de garantir une meilleure qualité des services, une plus grande efficacité et une prise en charge plus humanisée des citoyens.

Selon une note du ministère de la Santé (MINSA), la responsable a fait cette déclaration à l'issue d'une visite auprès d'entreprises fabricantes d'équipements de laboratoire et de solutions hospitalières, mettant également en exergue l'intégration des technologies de l'information au sein des infrastructures de santé.

À cette occasion, la gouvernante a indiqué que la coopération avec le pays asiatique contribue à l'élévation des standards de qualité des services hospitaliers et à la consolidation d'un réseau national d'hôpitaux de référence, à la hauteur des exigences actuelles du pays.

D'après le communiqué, Sílvia Lutucuta a entamé, ce jeudi, le troisième jour de sa mission de travail en Chine, dans le cadre d'un agenda stratégique d'une semaine consacré à l'évaluation de la qualité, de la certification et de la conformité d'équipements médicaux de haute technologie destinés à l'hôpital Américo Boavida, actuellement en phase de réhabilitation, d'extension et de modernisation.

L'objectif de cette mission est de garantir que les équipements à installer en Angola répondent aux normes internationales les plus élevées en matière de qualité, de durabilité et de performance, assurant ainsi la soutenabilité des investissements publics et l'amélioration effective de la prestation de soins de santé spécialisés à la population, précise le document.

Lors de ce troisième jour, la mission a débuté par une visite technique à l'entreprise internationale de fourniture d'équipements hospitaliers WDM Medical Products, où la ministre a pris connaissance de solutions technologiques de dernière génération destinées aux hôpitaux de niveau tertiaire.