Angola: Plus deux cents nouveaux infirmiers reçoivent des cartes professionnelles

Mussungue — Deux cent soixante-deux nouveaux diplômés de l'École Technique de Santé de la province de Lunda-Norte, ont reçu ce jeudi, leurs cartes professionnelles pour exercer légalement leur profession.

À cette occasion, le vice-gouverneur pour le service technique et infrastructures, Faustino Alteres Malenga, a déclaré que la délivrance de ces cartes professionnelles permet aux nouveaux diplômés d'intégrer le marché du travail et de contribuer à l'amélioration du système de santé. Le vice-gouverneur a ensuite informé que le gouvernement angolais avait réalisé des grands investissements dans ce secteur, avec l'accent sur la formation, la spécialisation des cadres angolais et la construction d'hôpitaux modernes, en vue de permettre à la population d'avoir accès aux services de santé de qualité.

Il a souligné le rôle des infirmiers dans les soins de santé intégrés, travaillant dans la promotion, la prévention de la santé, offrant des soins dans les hôpitaux et les cliniques. De son côté, la présidente du Conseil provincial des infirmiers, Paulina Gomes, a déclaré qu'avec l'obtention de ces cartes professionnelles, les nouveaux diplômés sont qualifiés pour se présenter aux prochains concours de la fonction publique du secteur de la santé.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La province compte 120 établissements de santé publics et privés, dont 14 hôpitaux, 13 centres de santé, 89 postes de santé et quatre centres de santé mère et enfant, avec un personnel de plus de 800 professionnels, dont 115 médecins.