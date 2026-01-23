Angola: Le gouverneur de Huambo sollicite l'appui de l'Église réformée dans la lutte contre le vandalisme

23 Janvier 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par MLV/ALH/BS

Huambo — Le gouverneur de Huambo, Pereira Alfredo, a sollicité vendredi l'appui de l'Église évangélique réformée d'Angola (IEPA) dans la lutte contre la dégradation et le vandalisme des biens publics.

S'exprimant lors d'une audience accordée au secrétariat général et à la représentante légale de l'IEPA, la révérende Deolinda Dorcas Teca, le responsable a souligné la nécessité de combattre ce phénomène, qui a causé d'importants préjudices à l'État. Il a également plaidé pour l'intervention de l'Église dans la lutte contre les violences domestiques, la pacification des familles, la prévention des abus sexuels ainsi que dans la prise en charge d'autres problématiques sociales affectant la société.

Pereira Alfredo a mis en avant le rôle de l'Église dans l'éducation, la promotion de la santé préventive, la mobilisation des fidèles pour les activités de production agricole, ainsi que dans la promotion de la paix et du bien-être des communautés. Il a affirmé que l'IEPA constitue un partenaire de l'État dans le développement social et le processus de réconciliation nationale.

De son côté, la révérende Deolinda Dorcas Teca a réaffirmé l'engagement de l'IEPA à oeuvrer pour la pacification des familles, la protection du patrimoine public et la prévention des actes préjudiciables à la société. Elle a précisé que l'Église mène des campagnes de sensibilisation, des conférences et des séminaires sur des thématiques sociales, intégrés aux sermons religieux et à d'autres actions menées à travers tout le pays, avec une attention particulière portée à la province de Huambo.

