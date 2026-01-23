Angola: Le Brent s'échange à 64,39 dollars

Luanda — Le baril de pétrole Brent, pour livraison en mars de cette année, a ouvert les échanges boursiers ce vendredi à 64,39 dollars, enregistrant une dépréciation de 0,76 centime par rapport à l'ouverture de la séance précédente.

Jeudi, les cours du brut de la mer du Nord, référence pour les exportations angolaises, ont oscillé entre un minimum de 63,57 dollars et un maximum de 65,38 dollars, pour clôturer la séance à 64,06 dollars.

Malgré le repli observé ce jour, le Brent affiche, depuis trois semaines, une performance positive, avec un cours moyen de 63,66 dollars, soit 2,66 dollars au-dessus du prix de référence de 61 dollars retenu dans le Budget général de l'État (OGE) pour l'exercice économique 2026. Le Budget général de l'État (OGE) angolais pour l'exercice 2026 table sur une production quotidienne d'un million cinquante mille barils.