Congo-Kinshasa: Le leader du mouvement «Alternance 2028» appelle à une union de l'opposition

C'est un nouvel appel à l'union de l'opposition congolaise qui a été lancé mercredi 21 janvier par un ancien député à Kinshasa. Ados Ndombasi, ex-élu de Kinshasa, qui a fondé en 2024 son mouvement baptisé « Alternance 2028 », s'est adressé dans un message vidéo diffusé sur les réseaux sociaux directement à l'ensemble des opposants. Il y fustige les dérives du pouvoir de Félix Tshisekedi et propose l'organisation d'un conclave à Kinshasa.

« Un adage africain dit : seul on va plus vite, ensemble, on va plus loin ». Ados Ndombasi, vêtu de son habituelle combinaison de travailleur couleur orange, s'adresse directement à l'ensemble de l'opposition congolaise. Dans cette déclaration, l'ancien député dresse un constat sans concession du pouvoir du président actuel Félix Tshisekedi et tend la main aux opposants.

« L'opposition n'est pas la propriété de quelques leaders ni l'expression de carrières individuelles. Elle devrait être une dynamique collective, un front citoyen et politique destiné à contraindre le pouvoir à rendre des comptes. Chers leaders et membres de l'opposition organisons sans délai un conclave de l'opposition congolaise à Kinshasa afin de définir une stratégie commune, une vision partagée et des mécanismes d'action », estime Ados Ndombasi.

L'opposition congolaise est aujourd'hui éclatée entre les leaders qui sont encore au pays comme Ados Ndombasi, Martin Fayulu, Delly Sessanga et encore Jean-Marc Kabund et ceux qui ont pris le chemin de l'exil : Moïse Katumbi, Joseph Kabila, Augustin Matata Ponyo, Franck Diongo, Claudel Lubaya et Seth Kikuni.

Ce nouvel appel est loin d'être la première tentative d'unir l'opposition et afficher un front commun face à la coalition présidentielle, mais jusqu'ici elles n'ont pas été couronnées de succès.