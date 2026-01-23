Madagascar: Le sud-ouest du pays frappé par le cyclone Ewetse, un phénomène rare dans une région aride

23 Janvier 2026
Radio France Internationale
Par Aurélie Kouman

Alors que la saison cyclonique débute dans l'océan Indien, le sud-ouest de Madagascar a été frappé mercredi 21 janvier par le cyclone Ewetse, un phénomène rare pour cette région aride du pays. Il n'y a pas de pertes humaines signalées, mais des infrastructures fragilisées par les pluies. Plus d'un million d'habitants, dépendants de l'agriculture et de l'élevage, ont dû faire face à des vents et pluies intenses. Un signal d'alerte pour le pays alors que la saison cyclonique se poursuit jusqu'en avril prochain.

Des pluies diluviennes et des vents allant jusqu'à 105 km/h, selon les services météorologiques. Le cyclone Ewetse, désormais dissipé, a provoqué des niveaux de précipitations inhabituels dans le sud-ouest de Madagascar, région connue pour être aride.

Il s'agit d'une surprise pour Lovndrainy Andremanasaola, prévisionniste météorologique : « Pour une région sèche comme Androy, avoir 100 millimètres de pluie en 24 heures, cela accroît fortement le risque d'inondation et de problèmes d'infrastructures qui ne sont pas conçues pour ce type de phénomène ».

« Le passage d'un cyclone est l'occasion d'avoir un peu de pluie »

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cet épisode, bien que présentant des avantages pour l'agriculture locale, demande à rester vigilants, selon Haja Andriamitantsoa, directeur opérationnel du bureau national de gestion des risques et catastrophes.

« Parfois, ce genre de phénomène est même considéré comme une forme de bénédiction pour les agriculteurs. Du fait que, comme c'est une zone aride, le passage d'un cyclone est l'occasion d'avoir un peu de pluie, qui aide beaucoup dans l'agriculture. On a déjà mis en place des zones de prépositionnement pour éviter qu'il y ait une forme de surprise, s'il y a une survenance du phénomène », précise Haja Andriamitantsoa.

Selon la Banque mondiale, Madagascar subit en moyenne 3 à 4 phénomènes extrêmes par an, et près d'un quart de sa population vit dans des zones exposées à ces risques.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.