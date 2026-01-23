Sénégal: Bakel - Le président du conseil départemental réclame le trophée de la CAN dans sa circonscription

Bakel — Le président du conseil départemental de Bakel (est) souhaite voir le trophée de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025 présenté aux populations de cette circonscription de la région de Tambacounda, pour que les populations locales se sentent impliquées dans le sacre des Lions du football.

"Au nom des populations du département de Bakel, nous interpellons le président de la République, son Premier ministre et le ministre de la Jeunesse et des Sports pour que, cette fois-ci, la coupe arrive à Bakel et qu'on se sente aussi impliqué. Là c'est un honneur pour tout Sénégalais", a-t-il déclaré dans un entretien avec l'APS.

Il rappelle qu'en 2022, avec le "Trophy Tour", une opération de présentation du trophée de la CAN suite au premier sacre des Lions, les populations de Bakel attendaient avec beaucoup d'enthousiasme l'arrivée de dame coupe au niveau de la circonscription.

"Mais malheureusement, lors du premier sacre des Lions, le trophée s'est arrêté à Tambacounda. Ce qui avait suscité "une grosse déception pour nous populations de Bakel", a regretté Mapaté Sy.

Il souligne qu'en 2022 tout comme en 2026, les jeunes de Bakel se sont mobilisés derrière l'équipe nationale, organisant des "fan-zones", des caravanes et des concerts à l'honneur des Lions jusqu'à leur triomphe final.

Les Lions du Sénégal ont remporté la finale de la CAN 2025, en battant (1-0) le Maroc, pays le pays hôte de cette compétition, dimanche dernier, à Rabat, à l'issue des prolongations.

Une victoire qui a plongé tous les Sénégalais dans une joie indescriptible.

Des scènes de liesse populaire ont été notées à Bakel et partout à travers le pays pour célébrer le beau parcours de Sadio Mané et ses coéquipiers.