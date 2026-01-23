Sénégal: Conférence des Nations unies sur l'eau - La réunion préparatoire de Dakar devrait déboucher sur des idées novatrices

Dakar — La réunion préparatoire de haut niveau de la Conférence des Nations unies sur l'eau de 2026, qui s'ouvre lundi à Diamniadio, devrait aider à susciter des idées novatrices et à initier des partenariats constructifs, a déclaré, vendredi, à Dakar, le coordonnateur de la Plateforme des organisations de la société civile de l'eau et de l'assainissement du Sénégal (POSCEAS), Abdoul Aziz Faye.

"La réunion de haut niveau de Dakar est conçue pour être inclusive et collaborative. Elle aidera à susciter des idées novatrices et à initier des partenariats constructifs qui mèneront aux Emirats arabes unis et au-delà", a-t-il indiqué.

M. Faye intervenait lors d'une conférence de presse à laquelle ont pris part des responsables de plusieurs ONG internationales actives dans ce secteur.

La rencontre avec les journalistes a été initiée en prélude de la réunion préparatoire de haut niveau de la Conférence des Nations unies sur l'eau de 2026, qui se tiendra à Dakar du 26 au 27 janvier, sous l'égide du Sénégal et les Emirats arabes unis, en partenariat avec les Nations unies.

Selon le coordonnateur de la POSCEAS, lors de cette réunion, les parties prenantes sont encouragées à contribuer activement tout au long des séances pour s'assurer que toutes les perspectives sont entendues et prises en compte pendant les deux jours de délibérations.

"La réunion sera un moment clé pour cocréer une ambition partagée pour la Conférence de l'ONU sur l'eau de 2026", a-t-il dit.

Marie Bouyssé, chargée de plaidoyer à la Coalition Eau, estime que cette réunion de haut niveau est "une occasion stratégique de structurer des objectifs politiques et financiers ambitieux et d'assurer un suivi des engagements pris en 2023".

Elle a, en outre, recommandé aux décideurs de "reconnaître politiquement et institutionnellement la crise de l'eau et de s'assurer que les réflexions et engagements pris à la conférence s'inscrivent dans une approche basée sur les droits humains".

Elle a aussi plaidé pour le renforcement de la gouvernance mondiale de l'eau, et invité les gouvernements et financiers à assurer l'accès à l'eau potable et à l'assainissement comme des droits humains fondamentaux.